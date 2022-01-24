Белла Хадид рассказала, что помогло ей избавиться от алкогольной зависимости

Супермодель призналась, что даже отменяла вечеринки, понимая, что не сможет удержать себя в рамках и переберет с алкоголем.

25-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид призналась, что бросила употреблять алкоголь полгода назад, поскольку уже не могла себя контролировать, сообщает In Style.

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В беседе с журналистами издания девушка рассказала, что когда алкоголь заставил ее чувствовать себя неуправляемой, она поняла, что необходимо срочно что-то предпринимать:

"Я выпила свою долю алкоголя. Я любила спиртное, и дошло до того, что я даже начала отменять вечеринки, когда мне казалось, что я не смогу себя контролировать".

Кроме того, она пережила настоящий поворотный момент в тот период, когда врач показал ей сканирование мозга и указал на пагубное воздействие алкоголя на ее молодой мозг. После увиденного модели, по ее словам, "стало труднее поднимать очередной бокал".

"Я не чувствую необходимости в алкоголе, потому что знаю, как это повлияет на меня в три часа ночи, когда я проснусь с ужасной тревогой, думая об одной вещи, которую я сказала пять лет назад, когда закончила среднюю школу. Есть просто бесконечный эффект, по сути, боли и стресса из-за тех нескольких напитков, которые на самом деле мало что сделали, понимаете?", – объяснила она.

Белла добавила, что перестала принимать и снотворное. Раньше она вынуждена была это делать, поскольку много летала и страдала от смены часовых поясов.

Хадид также была в депрессии, боролась с чувством тревоги, страдала от помутнения сознания из-за болезни Лайма. Ко всему этому добавилось профессиональное выгорание.

"У меня были действительно депрессивные эпизоды, и когда моя мама или мой врач спрашивали меня, как я, вместо того, чтобы отвечать в тексте, я просто отправляла им фото. В то время мне было проще всего это сделать, потому что я никогда не могла объяснить, что я чувствую. Я просто испытывала мучительную и изнурительную душевную и физическую боль, и я не знала, почему", – откровенно сказала Белла.

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Прошлой осенью Хадид стала соучредителем и партнером Kin Euphorics. Это бренд по производству безалкогольных напитков с адаптогеным действием с ноотропами растительного происхождения. Именно эти напитки помогли ей сбалансировать свое состояние, избавиться от тревожных и депрессивных состояний.

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Генеральный директор и соучредитель Kin Джен Бэтчелор запустила бренд "функциональных напитков" в 2018 году в качестве альтернативы безалкогольным напиткам с сахаром, которые не приносили никакой пользы для здоровья. Кин утверждает, что этот продукт помогает сбалансировать реакцию организма на стресс и повышает умственные способности.

Напомним, недавно Белла Хадид снялась в фотосессии ко Дню святого Валентина в белье Victoria's Secret, продемонстрировав идеальную фигуру. Ранее она выкладывала фото в нижнем белье с бекстейджа фотосессии для этого же бренда.