Белла Хадид снялась в фотосессии ко Дню святого Валентина в белье Victoria's Secret

Новая кампания бренда посвящена Дню всех влюбленных

25-летняя американская супермодель Белла Хадид стала участницей рекламного кампейна бренда Victoria's Secret, снявшись в специальной фотосессии. Бренд VS выпустил праздничную коллекцию нижнего белья, посвященную Дню всех влюбленных 2022 года. Об этом сообщает Page Six.

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[ + – ] Белла Хадид в белье от Victoria's Secret. Фото: Instagram/Victoria's Secret

Белла Хадид позировала фотографам в нежно-розовом и черном нижнем белье, дополнив свои образы блестящими аксессуарами.

Также в праздничном кампейне приняли участие такие модели как Адут Акеч, Палома Эльсессер, pluse-size модель Юми Ню и другие.

[ + – ] Имаан Хамман и Белла Хадид для VS.

Это первый рекламный кампейн бренда для Беллы Хадид после возобновления их сотрудничества. Поскольку в начале 2020 года Белла прекратила отношения с Victoria's Secret, хотя в 2016-18 годах была "ангелом" VS. Рассказав о домогательствах со стороны директора бренда Эда Разека, Хадид остановила сотрудничество с ними.

[ + – ] Теперь нижнее белье Victoria's Secret рекламируют не только женщины с идеальной фигурой.

Однако, недавно 25-летняя супермодель решила вернуться в ряды "ангелов" Victoria's Secret, ведь бренд провел серьезный ребрендинг. Теперь нижнее белье рекламируют не только идеальные женщины, но и представители разных рас, телосложения и сексуальной идентичности.

Белла Хадид отметила, что, вернувшись в Victoria's Secret, она вернула силу и власть над своим телом.

Ранее Фокус писал о том, что Белла Хадид поделилась фото в прозрачном платье.

Напомним, Белла Хадид выкладывала фото в нижнем белье с бекстейджа фотосессии для Victoria's Secret.