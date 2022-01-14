Белла Хадид снялась в фотосессии ко Дню святого Валентина в белье Victoria's Secret
Новая кампания бренда посвящена Дню всех влюбленных
25-летняя американская супермодель Белла Хадид стала участницей рекламного кампейна бренда Victoria's Secret, снявшись в специальной фотосессии. Бренд VS выпустил праздничную коллекцию нижнего белья, посвященную Дню всех влюбленных 2022 года. Об этом сообщает Page Six.
Белла Хадид позировала фотографам в нежно-розовом и черном нижнем белье, дополнив свои образы блестящими аксессуарами.
Также в праздничном кампейне приняли участие такие модели как Адут Акеч, Палома Эльсессер, pluse-size модель Юми Ню и другие.
Это первый рекламный кампейн бренда для Беллы Хадид после возобновления их сотрудничества. Поскольку в начале 2020 года Белла прекратила отношения с Victoria's Secret, хотя в 2016-18 годах была "ангелом" VS. Рассказав о домогательствах со стороны директора бренда Эда Разека, Хадид остановила сотрудничество с ними.
Однако, недавно 25-летняя супермодель решила вернуться в ряды "ангелов" Victoria's Secret, ведь бренд провел серьезный ребрендинг. Теперь нижнее белье рекламируют не только идеальные женщины, но и представители разных рас, телосложения и сексуальной идентичности.
Белла Хадид отметила, что, вернувшись в Victoria's Secret, она вернула силу и власть над своим телом.
Ранее Фокус писал о том, что Белла Хадид поделилась фото в прозрачном платье.
Напомним, Белла Хадид выкладывала фото в нижнем белье с бекстейджа фотосессии для Victoria's Secret.