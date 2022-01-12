Белла Хадид выложила снимки в прозрачном платье (фото)

Знаменитость в очередной раз демонстрирует свою роскошную фигуру.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид поделилась со своими подписчиками в Instagram довольно откровенными фото. В сторис она выложила пару снимков, на которых предстала в золотистом прозрачном платье Givenchy. Многослойная юбка наряда подчеркнула стройную талию 25-летней модели.

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[ + – ] Белла Хадид в прозрачном платье. Фото: instagram/bellahadid Фото: instagram/bellahadid [ + – ] Белла Хадид в прозрачном платье. Фото: instagram/bellahadid

Отметим, что Белла не прикрыла соски, которые видны на одном из фото, как это делают многие знаменитости, выкладывая откровенные фото в соцсети. В частности, солист итальянской музыкальной группы "Måneskin", победителя Евровидения 2021, Дамиано Давид, выложивший обнаженное фото в свой Instagram, прикрыв причинные места смайликом в виде красного сердечка.

Ранее Фокус сообщал, что Белла Хадид продемонстрировала идеальную фигуру в белье бренда Victoria's Secret, снова вернувшись в ряды ангелов VS после заявления о домогательствах и уходе супермодели из этого проекта.

Напомним, Белла Хадид вернула в моду пушистые наушники как забавную альтернативу шапке зимой.