Солист группы Måneskin выложил в свой Instagram обнаженное фото

Итальянская группа "Måneskin" уже заслужила репутацию эпатажной группы известна своей эпатажностью на весь мир

22-летний солист группы-победителя "Евровидения 2021" Дамиано Давид часто удивляет фанатов резкими и смелыми поступками. На этот раз музыкант выложил в сториз своего Instagram полностью обнаженное фото в отражении окна. Стоит отметить, что все "интересные" места музыканта прикрыты смайликом красного сердечка, поэтому соцсеть не заблокировала откровенный контент Дамиано.

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Рок-группа "Måneskin" стала известна на весь мир после победы на песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Роттердаме с композицией Zitti E Buoni. В следующем, 2022 году, группа отправится в мировое турне. В частности, итальянские музыканты 7 марта 2022 года посетят столицу Украины. Мы рассказывали, что билеты на концерт эпатажной группы было сложно приобрести, ведь после старта продаж выстроилась многотысячная очередь фанатов.

Стоит заметить, что накануне на церемонии American Music Awards 2021 участники группы появились в сдержанных черных костюмах с галстуками-бабочками. И снова удивили публику, привыкшую к их ярким и эпатажным появлениям на красных дорожках.

[ + – ] "Måneskin" на American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе

Напомним, что незадолго до этого Дамиано Давид на вручении премии European Music Awards в Будапеште вышел на красную дорожку в чулках и ботфортах. Таким образом, певец отправил сигнал консервативному венгерскому обществу, где, по информации СМИ, ограничиваются права представителей ЛГБТК+.

Ранее мы сообщали, что участники итальянской рок-группы снялись в фотосессии полностью обнаженными. Они совсем не стесняются своей наготы на снимках и выглядят непринужденно. Судя по всему, таким образом, итальянские музыканты стремятся закрепить за собой статус современных секс-символов.