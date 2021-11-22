Соліст гурту Måneskin Дам'яно Давід виклав у свій Instagram оголене фото

Італійський гурт "Måneskin" уже заслужив репутацію епатажного

22-річний соліст гурту-переможця "Євробачення 2021" Дам'яно Давід часто дивує фанатів різними та сміливими вчинками. Цього разу музикант виклав у сторіз свого Instagram повністю оголене фото у відображенні вікна. Варто зазначити, що цікаві місця прикриті смайликом червоного сердечка, тому соцмережа не заблокувала такий контент.

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Рок-гурт "Måneskin" став відомий на весь світ після перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення 2021" у Роттердамі з композицією Zitti E Buoni. Наступного, 2022 року, гурт вирушить у світове турне. Зокрема італійські музиканти 7 березня 2022 року відвідають столицю України. Ми розповідали, що квитки на концерт епатажного гурту було складно придбати, адже одразу після старту продажів вишикувалася багатотисячна черга фанатів.

Проте, напередодні на церемонії American Music Awards 2021 учасники гурту з'явилися в стриманих чорних костюмах з краватками-метеликами. І знову здивували публіку, яка звикла до їхніх яскравих та епатажних появ на червоних доріжках.

[ + – ] "Måneskin" на American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, що незадовго до цього Дам'яно Давід на врученні премії European Music Awards у Будапешті вийшов на червону доріжку в панчохах та ботфортах. Таким чином співак надіслав сигнал консервативному угорському суспільству, де, за інформацією ЗМІ, обмежуються права представників ЛГБТК+.

Раніше ми повідомляли, що учасники рок-гурту знялися у фотосесії повністю оголеними. Вони зовсім не соромляться своєї наготи на знімках і виглядають невимушено. Судячи з усього, таким чином італійські музиканти прагнуть закріпити за собою статус сучасних секс-символів.