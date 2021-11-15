Соліст Måneskin вийшов на червону доріжку премії EMA без штанів та в ботфортах (фото, відео)

Своїм нарядом Дам'яно Давід надіслав сигнал консервативному угорському суспільству, де, за інформацією ЗМІ, нібито обмежуються права та свободи представників ЛГБТК+.

Італійський рок-гурт Måneskin, який став переможцями "Євробачення-2021", святкує нову перемогу. Вони стадії кращим рок-гуртом за версією European Music Awards, обійшовши таких титанів як Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon і The Killers, пише Italy 24.

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Церемонія оголошення та нагородження переможців відбулася в столиці Угорщини, де італійці викликали фурор ще до того, як було названо імена тріумфаторів. Особливу увагу привернув фронтмен колективу Дам'яно Давід, нарядившись на захід у панчохи, чорні лаковані ботфорти, мереживні труси зі шкіряним поясом зі стразами та чорну прозору блузу, зав'язану вузлом під грудьми. Образ він доповнив довгими блискучими рукавичками, сережками та макіяжем очей у стилі smokey eyes.

[ + – ] Дам'яно Давід з'явився на церемонії в провокативному образі

[ + – ] Колеги Дам'яно мали значно скромніший вигляд

Колеги Дам'яно були одягнені скромніше – у чорні з золотом костюми від Gucci, а на басистці Вікторії Де Анджеліс був блакитний у золоту смужку брючний костюм поверх чорного топу.

Своїм нарядом соліст Maneskin надіслав чіткий сигнал консервативному угорському суспільству про підтримку ним прав і свобод представників ЛГБТК+.

"Цього року, зокрема, ми маємо пишатися своєю країною за результати, досягнуті не лише нами, а й багатьма спортсменами та діячами культури. А ось у плані громадянських прав ми продовжуємо відставати, хоча для нас це була б найважливіша перемога. Ми завжди вишиковуємося на цьому боці, як на сцені, так і в особистому житті", – заявив Давид під час отримання нагороди.

[ + – ] Група Måneskin стала найкращим рок-колективом за версією European Music Awards

Під час заходу не бракувало закликів до включення та рівності незалежно від сексуальної орієнтації, починаючи з концерту OneRepublic у суботу ввечері на площі Героїв, а також під час прямої трансляції шоу в 180 країнах.

Måneskin на заході, що відбувався на спортивній арені імені Ласло Паппа (Papp Lßszló Budapest Sportarén) у Будапешті, запалили публіку своїм останнім синглом Mammamia.

[ + – ] Måneskin виконали пісню Mammamia

Раніше ми писали про те, що Дам'яно Давід сам собі набив татуювання на животі, а також влаштував фотосесію в жіночій білизні.