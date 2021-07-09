Соліст Måneskin Давід Дам'яно влаштував фотосесію у жіночій білизні (фото)

Вокаліст групи Måneskin, яка підкорила "Євробачення-2021", постав перед шанувальниками в новому сценічному образі.

Соліст групи Måneskin Давід Дамʼяно, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", влаштував відверту фотосесію в жіночій спідній білизні, повідомляє офіційний Instagram-акаунт колективу.

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Італійська група Måneskin продовжує епатувати після перемоги на конкурсі "Євробачення".

Цього разу соліст групи Давід Дамʼяно влаштував фотосесію в жіночій спідній білизні: музикант позував у трусиках і ліфчику разом із басисткою Måneskin Вікторією Де Анджеліс.

Давід Дамʼяно позував перед камерою в панчохах, жіночих трусиках і ліфчику, а бас-гітаристка групи Måneskin Вікторія Де Анджеліс стояла в брючному костюмі.

"Я хочу бути твоєю секс-іграшкою, я хочу бути твоїм учителем", — йдеться у підписі до опублікованої фотографії.

Публікація в офіційному Instagram-акаунті групи Måneskin за кілька годин зібрала понад 1 млн лайків і десятки тисяч захоплених коментарів.

"Я просто впустив телефон собі на обличчя", "Дамʼяно виглядає краще в спідній білизні, ніж я", "Бомба!", "Дамʼяно, у тебе більші груди, ніж у мене", "Ну що ти робиш", "Цього я не очікував", "Але це нормально", "Я думаю, вони занадто хтиві для тебе", "Я все ще не впевнений щодо стрижки", — написали шанувальники в коментарях під публікацією.

[ + – ] Давід Дамʼяно в жіночій білизні

Раніше Фокус розповідав, що соліст Måneskin Давід Дамʼяно здивував новим образом. Вокаліст італійської групи, яка перемогла на "Євробачення-2021", позбувся довгого волосся напередодні виходу нового кліпу гурту Måneskin на пісню I Wanna Be Your Slave.

Також Фокус повідомляв, як виглядали в дитинстві учасники групи Måneskin. Публікація з милими дитячими фотографіями учасників групи Måneskin за дві години зібрала в Instagram понад один мільйон лайків, а більше всіх шанувальникам сподобалися маленькі Давід Дамʼяно й Ітан Торчіо.