Соліст Måneskin Дам'яно Давід здивував фанатів раптовими змінами в зовнішності (фото)

Дамʼяно змінив свій стиль напередодні виходу нового кліпу гурту Måneskin на пісню I Wanna Be Your Slave, але шанувальники сприйняли його нову зовнішність неоднозначно.

22-річний фронтмен італійської рок-групи Måneskin, яка перемогла на Євробаченні-2021, Дамʼяно Давід неабияк здивував шанувальників змінами в зовнішності.

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Напередодні виходу нового кліпу на пісню I Wanna Be Your Slave харизматичний лідер глем-рок-групи з Риму артист позбувся впізнаваної підводки очей і, більше того, від своїх кучерів, зробивши коротку стрижку.

Знімки Дамʼяно після зміни іміджу зʼявилися на сторінці групи в соцмережі, а також у сторіз самого виконавця, де він зняв себе топлес у дзеркалі за допомогою телефону, проводячи рукою по короткому волоссю.

Італійський співак, можливо, не очікував реакції на його вибір стилю, оскільки шанувальники у Twitter почали викладати його фото "до". Однак, як тільки початковий шок пройшов, багато хто з них побачив, що солістові групи, яка перемогла на Євробаченні-2021, пасує новий образ.

Група Måneskin представляла свою країну на конкурсі "Євробачення-2021" у минулому місяці і здобула перемогу, набравши 524 бали. Однак, тріумф був затьмарений звинуваченнями у вживанні наркотиків. Деяким ЗМІ здалося також, що Дамʼяно нюхав кокс в очікуванні оцінок журі.

У відповідь музикант пройшов тест на наркотики, який показав негативний результат. Він також спростував домисли в його нетрадиційній сексуальній орієнтації, у якій його запідозрили через костюм і поведінку.

Måneskin став відомий у 2017 році, посівши друге місце в італійській версії X Factor. Їхня найвідоміша пісня в Італії — Torna A Casa. Серед інших їхніх популярних треків — Morirò da Re, Fear For Nobody і Recovery. Крім Дамʼяно, до складу групи також входять басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо.