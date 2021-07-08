Солист Måneskin Дамиано Давид удивил фанатов внезапными переменами во внешности (фото)

Дамиано изменил свой стиль накануне выхода нового клипа группы Måneskin на песню I Wanna Be Your Slave, но поклонники восприняли его новую внешность неоднозначно.

22-летний фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Давид немало удивил поклонников изменениями во внешности.

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Накануне выхода нового клипа на песню I Wanna Be Your Slave харизматичный лидер глэм-рок-группы из Рима артист избавился от узнаваемой подводки глаз и, более того, от своих локонов, сделав короткую стрижку.

Снимки Дамиано после изменения имиджа появились на странице группы в соцсети, а также в сториз самого исполнителя, где он снял себя топлес в зеркале с помощью телефона, проводя рукой по коротким волосам.

Итальянский певец, возможно, не ожидал реакции на его выбор стиля, поскольку поклонники в Twitter начали выкладывать его фото "до". Однако как только первоначальный шок прошел, многие из них нашли, что солисту группы, победившей на Евровидении-2021, идет новый образ.

Группа Måneskin представляла свою страну на конкурсе "Евровидение-2021" в прошлом месяце и одержала победу, набрав 524 балла. Однако триумф был омрачен обвинениями в употреблении наркотиков. Некоторым СМИ показалось также, что Дамиано нюхал кокс в ожидании оценок жюри.

В ответ музыкант прошел тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Он также опроверг домыслы в его нетрадиционной сексуальной ориентации, в которой его заподозрили из-за костюма и поведения.

Måneskin стал известен в 2017 году, заняв второе место в итальянской версии X Factor. Их самая известная песня в Италии – Torna A Casa. Среди других их популярных треков – Morirò da Re, Fear For Nobody и Recovery. Кроме Дамиано, в состав группы также входят басист Виктория Де Ангелис, гитарист Томас Рагги и барабанщик Итан Торкио.