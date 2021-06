ЗМІ застукали соліста Måneskin із коханою після чуток про нетрадиційну орієнтацію (фото)

Папараці після перемоги групи Måneskin пильно стежать за особистим життям соліста Давида Даміано.

Італійські журналісти застукали соліста групи Måneskin Давида Даміано під час прогулянки по Риму зі своєю дівчиною Джорджією Солері.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Знімки з'явилися в Instagram-акаунті "Maneskin.bulgaria".

Після тріумфу італійської групи Måneskin, яка підкорила "Євробачення-2021" своєю піснею "Zitti E Buoni", журналісти почали пильно стежити за життям соліста колективу Давида Даміано.

У ЗМІ навіть почали з'являтися чутки про його нетрадиційну орієнтацію, але італійські журналісти швидко розвіяли цю інформацію і повідомили, що соліст Måneskin Давид Даміано зустрічається з моделлю Джорджією Солері.

Закохані намагаються не афішувати свої стосунки, але папараці змогли їх застукати під час прогулянки по Риму. Захисні маски не дуже врятували соліста Måneskin Давида Даміано та його дівчину Джорджію Солері від уваги з боку журналістів.

Зазначимо, що група Måneskin продовжує підкорювати соцмережі після презентації пісень Beggin і Coraline.

[ + – ] Соліст Måneskin Давид Даміано з дівчиною Джорджією Солері

Раніше Фокус розповідав, що соліст Måneskin Давид Даміано після "Євробачення-2021" потрапив у скандал. Його звинуватили у вживанні наркотичних речовин у Зеленій кімнаті під час фіналу пісенного конкурсу. Європейський мовний союз провів розслідування і заявив, що соліст Måneskin Давид Даміано не вживав наркотиків під час "Євробачення-2021". Давид Даміано добровільно вирішив здати тест на наркотики і результат був негативним.

Також Фокус повідомляв, що групу Måneskin після "Євробачення-2021" звинуватили в плагіаті. З гучними звинуваченнями виступила група The Vendettas, яка заявила, що пісня "Zitti E Buoni" схожа на їхню композицію "You want it, you got it".