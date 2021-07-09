Солист Måneskin Давид Дамиано устроил фотосессию в женском белье (фото)

Вокалист группы Måneskin, покорившей "Евровидение-2021", предстал перед поклонниками в новом сценическом образе.

Солист группы Måneskin Давид Дамиано, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2021", устроил откровенную фотосессию в женском нижнем белье, сообщает официальный Instagram-аккаунт коллектива.

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Итальянская группа Måneskin продолжает эпатировать после победы на конкурсе "Евровидение".

На этот раз солист группы Давид Дамиано устроил фотосессию в женском нижнем белье: музыкант позировал в трусиках и лифчике вместе с басистом Måneskin Викторией Де Анджелис.

Давид Дамиано позировал перед камерой в чулках, женских трусиках и лифчике, а бас-гитаристка группы Måneskin Виктория Де Анджелис стояла в брючном костюме.

"Я хочу быть твоей секс-игрушкой, я хочу быть твоим учителем", — говорится в подписи к опубликованной фотографии.

Публикация в официальном Instagram-аккаунте группы Måneskin за пару часов собрала более 1 млн лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

"Я просто уронил телефон себе на лицо", "Дамиано выглядит лучше в нижнем белье, чем я", "Бомба!", "Дамиано, у тебя больше грудь, чем у меня", "Ну что ты делаешь", "Этого я не ожидал", "Но это нормально", "Я думаю, они слишком похотливые для тебя", "Я все еще не уверен насчет стрижки", — написали поклонники в комментариях под публикацией.

[ + – ] Давид Дамиано в женском белье

Ранее Фокус рассказывал, что солист Måneskin Давид Дамиано удивил новым образом. Вокалист итальянской группы, победившей на "Евровидение-2021", избавился от длинных волос накануне выхода нового клипа группы Måneskin на песню I Wanna Be Your Slave.

Также Фокус сообщал, как выглядели в детстве участники группы Måneskin. Публикация с милыми детскими фотографиями участников группы Måneskin за два часа собрала в Instagram более одного миллиона лайков, а больше всех поклонникам понравились маленькие Давид Дамиано и Итан Торчио.