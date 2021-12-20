Детское Евровидение 2021. Украина заняла шестое место, победила Армения
Украинская певица Елена Усенко спела песню "Важіль". Хрустальный микрофон достался 14-летней Малене из Армении с песней "Qami, qami".
Детский песенный конкурс "Евровидение 2021", который в этом году устроили в Париже 19 декабря, выиграла певица из Армении по имени Малена. Об этом говорится в таблице результатов голосования за участников конкурса, которая опубликована в Instagram.
Песенный конкурс провели в столице Франции, потому что в прошлом году его выиграла француженка Валентина Тронель с песней J'imagine.
Малене 14 лет, исполнив песню "qami, qami" (ветер, ветер), она получила 224 балла и хрустальный микрофон.
Второе место досталось представительнице Польши Sara James (218 баллов). Enzo из Франции оказался на третьем месте (187 баллов). От Украины выступала Елена Усенко с песней "Важіль", она заняла шестое место (125 баллов).
В детском "Евровидении" участвовали представители 19 стран. Меньше всего голосов набрал представитель Нидерландов (43).
Первый раз представитель Армения участвовал в детском "Евровидении" в 2007 году. Победа Малены стала второй для страны, в 2010 году в этом конкурсе победил Владимир Арзуманян, спев песню о маме.
Усенко участвовала в отборе на детское "Евровидение" в прошлом году. На конкурс поехал Александр Балабанов, который по итогу занял седьмое место.
Напомним, что в Украине в прошлом году произошел скандал во время подготовки к детскому "Евровидению". К конкурсу не допустили 12-летнего Максима Ткачука,из-аз исполнения песни "Смуглянка" из советского фильма "В бой идут одни старики".
В Одессе Ткачуку подарили квартиру.