Украинец Александр Балабанов занял 7-е место на детском Евровидении в Варшаве (видео)

Победительницей Евровидения-2020 стала француженка Валентина Тронель с песней "Я представляю себе…"

Большой финал детского песенного конкурса Евровидение-2020 прошел в Варшаве в воскресенье, 29 ноября, в режиме онлайн. Песни всех юных участников звучали в записи.

Победительницей конкурса стала певица из Франции по имени Валентина Тронель: ее музыкальная композиция называлась "Я представляю себе…" (Jʼimagine). За свое исполнительское мастерство девочка получила 200 баллов — самую высокую оценку (112 баллов от зрителей и 88 балла от судей).

Второе место у певицы из Казахстана Каракат Башановой (152 балла: 69 от зрителей и 83 балла от судей), третье — у испанки Солеа (133 балла: 73 от зрителей и 60 от судей).

Украина, которую под номером 11 представлял юный киевлянин Александр Балабанов с песней "Открывай" (Open Up), заняла 7-е место. У Александра — 106 баллов из возможных 200 (54 от зрителей и 52 от судей).

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14-летний Александр Балабанов родился в Донецке, но с 8 лет живет в столице Украины. Занимается на музыкальном отделении школы искусств, изучает три иностранных языка — английский, немецкий, турецкий. Юный вокалист обладает наградами многих творческих фестивалей и конкурсов.

Всего в детском Евровидении в этом году выступили 12 участников: от Германии — Susan, от Казахстана — Каракат Башанова, от Нидерландов — Юнити, от Сербии — Петар Аничич, от Беларуси — Арина Пехтерева, от Польши — Ала Трач, от Грузии — Сандра Гаделия, от Мальты — Шанель Монсиньор, от России — София Феськова, от Испании — Солеа, от Украины — Александр Балабанов и от Франции — Валентина.

Напомним, в этом году подготовка к детскому песенному конкурсу в Украине сопровождалась скандалом. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая отвечает за отбор участников конкурса, отказалась допустить к Евровидению-2020 12-летнего Максима Ткачука, который стал известен благодаря исполнению песни "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики". С этой песней мальчик победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.