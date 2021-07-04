Как выглядели победители "Евровидения-2021" Måneskin в детстве (фото)

Участники группы, покорившей главный песенный конкурс Европы, позировали на фотографиях в начале нулевых.

В социальных сетях появились детские фотографии победителей конкурса "Евровидение-2021" Måneskin, информирует официальный Instagram итальянского коллектива.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, публикация с милыми детскими фотографиями участников группы Måneskin за два часа собрала в Instagram более одного миллиона лайков.

На трогательных снимках будущие победители конкурса "Евровидение-2021" позировали, преимущественно, в трехлетнем возрасте.

"Эти дети только что вышли на первое место в мировом чарте", — говорится в подписи к публикации.

Больше всех поклонников умилили детские снимки солиста Давида Дамиано и барабанщика Итана Торчио.

[ + – ] Томас Раджи Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Итан Торчио Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Виктория Де Анджелис Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Давид Дамиано Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

"Итан без длинных волос! Он выглядит очаровательно", "Вундеркинды", "Томас ничего не менял, только волосы", "Маленький Итан, это так мило", "Милашки", "Очаровательно", "Дамиано и Итан — буквально одно и то же лицо", "Эти дети определенно заслуживают этого", "Итан бог уже в детстве", "Боже, ребята, вы были такими очаровательными", — написали довольные фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее Фокус сообщал, что солист Måneskin Давид Дамиано поцеловал взасос гитариста группы Томаса Раджи. Это произошло на концерте в Польше. Солист Måneskin Давид Дамиано эпатажной выходкой решил поддержать ЛГБТ-сообщество.

Также Фокус рассказывал, как солист Måneskin Давид Дамиано спас жизнь Виктории Де Анджелис. На дороге в какой-то момент растерялась басист Виктория Де Анджелис, а ее за руку резко схватил солист Måneskin Давид Дамиано. Через несколько секунд по дороге на большой скорости пронесся мотоциклист.