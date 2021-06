Солист Måneskin Давид Дамиано спас жизнь коллеге по группе (фото, видео)

После спасения фанаты сравнили солиста группы, победившей на конкурсе "Евровидение-2021", с вампиром Эдвардом из киносаги "Сумерки"

Вокалист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано спас жизнь своей коллеги по коллективу Виктории Де Анджелис, которая едва не попала под колеса мотоцикла.

Видеоролик со спасением в своем TikTok опубликовала одна из фанаток группы Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021" с песней "Zitti E Buoni".

Так, в Амстердаме была запланирована встреча участников группы Måneskin с местными фанатами в одном из заведений города.

Но вечер запомнился не встречей с кумирами, а спасением жизни басиста группы Måneskin Виктории Де Анджелис.

На опубликованном видеоролике видно, как из автомобиля вышли участники итальянской группы. На дороге в какой-то момент растерялась басист Виктория Де Анджелис, а ее за руку резко схватил солист Måneskin Давид Дамиано.

Благодаря своей реакции, Давид Дамиано спас жизнь басисту Виктории Де Анджелис, ведь за пару секунд по полосе пронесся на большой скорости мотоциклист. Фанаты в TikTok удивились, как музыкант быстро отреагировал на угрозу ДТП, и даже сравнили его с героем киносаги "Сумерки" Эдвардом Калленом.

"Они сейчас были как Эдвард Каллен и Белла", "Он как Эдвард из Сумерек", — написали фанатки в комментариях под видеороликом в TikTok.

Ранее Фокус рассказывал, что группу Måneskin обвинили в плагиате после победы на "Евровидении-2021". Группа The Vendettas заявила, что песня Måneskin "Zitti E Buoni" похожа на их композицию "You want it, you got it".

Также Фокус сообщал, что группа Måneskin ответила на обвинения в плагиате. Так, басистка Måneskin Виктория Де Анджелис заявила, что ее коллеги даже не знали о существовании рок-коллектива The Vendettas. Более того, сходство между песнями возможно из-за большого рок-риффа, но композиции, по словам Де Анджелис, совершенно разные.