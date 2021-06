Соліст Måneskin Давид Даміано врятував життя колезі по групі (фото, відео)

Після порятунку фанати порівняли соліста групи, яка перемогла на конкурсі "Євробачення-2021", з вампіром Едвардом з кіносаги "Сутінки"

Вокаліст італійської групи Måneskin Давид Даміано врятував життя своєї колеги по колективу Вікторії Де Анджеліс, яка ледь не потрапила під колеса мотоцикла.

Відеоролик із врятуванням в своєму TikTok опублікувала одна з фанаток групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021" з піснею "Zitti E Buoni".

Так, в Амстердамі була запланована зустріч учасників групи Måneskin з місцевими фанатами в одному із закладів міста.

Але вечір запам'ятався не зустріччю з кумирами, а порятунком життя басиста групи Måneskin Вікторії Де Анджеліс.

На опублікованому відеоролику видно, як з автомобіля вийшли учасники італійської групи. На дорозі в якийсь момент розгубилася басист Вікторія Де Анджеліс, а її за руку різко схопив соліст Måneskin Давид Даміано.

Завдяки своїй реакції, Давид Даміано врятував життя басиста Вікторії Де Анджеліс, адже за пару секунд по смузі пронісся на великій швидкості мотоцикліст. Фанати в TikTok здивувалися, як музикант швидко відреагував на загрозу ДТП, і навіть порівняли його з героєм кіносаги "Сутінки" Едвардом Калленом.

[ + – ] Соліст Måneskin Давид Даміано врятував життя басиста групи

"Вони зараз були як Едвард Каллен і Белла", "Він як Едвард з Сутінків", — написали фанатки в коментарях під відеороликом в TikTok.

[ + – ] Порятунок басиста Måneskin

Раніше Фокус розповідав, що групу Måneskin звинуватили в плагіаті після перемоги на "Євробаченні-2021". Група The Vendettas заявила, що пісня Måneskin "Zitti E Buoni" схожа на їхню композицію "You want it, you got it".

Також Фокус повідомляв, що група Måneskin відповіла на звинувачення в плагіаті. Так, басистка Måneskin Вікторія Де Анджеліс заявила, що її колеги навіть не знали про існування рок-колективу The Vendettas. Більш того, схожість між піснями можлива через великий рок-риф, але композиції, за словами Де Анджеліс, абсолютно різні.