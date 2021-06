Победители "Евровидения-2021" Måneskin ответили на обвинения в плагиате

По словам музыкантов, сходство между композициями возможно из-за большого риффа из рока.

Итальянская группа Måneskin, победившая на "Евровидении-2021", ответила на обвинения в плагиате в песне "Zitti E Buoni".

Об этом сообщает французский телеканал LCI.

Так, после победы Måneskin с песней "Zitti E Buoni" на песенном конкурсе "Евровидение-2021", группа The Vendettas обвинила итальянских музыкантов в плагиате.

Тогда участники The Vendettas заявили, что песня Måneskin "Zitti E Buoni" похожа на их композицию "You want it, you got it" ("Ты хочешь это, ты получаешь это" — ред.).

Сперва победители конкурса "Евровидение-2021" хранили молчание, но после того, как скандал набрал обороты, решили отреагировать на обвинения в плагиате. Так, басист группы Måneskin Виктория Де Анджелис заявила, что ее коллеги даже не знали о существовании рок-коллектива The Vendettas.

"Мы даже не знали эту группу. Конечно, мы никого не копировали. Мы написали эту песню ("Zitti E Buoni" — ред.) пять лет назад, когда начали играть вместе", — заявила басист Måneskin в интервью телеканалу LCI.

По словам Виктории Де Анджелис, сходство между песнями возможно из-за большого рок-риффа, но если прослушать композицию Måneskin Zitti E Buoni, то все сомнения в плагиате сразу отпадут.

"Может быть, есть сходство. Но это просто хороший большой рок-рифф. Если послушать всю песню целиком, все будет по-другому", — резюмировала коллега Давида Дамиано из Måneskin.

Ранее Фокус сообщал, что это не первый скандал, в который попадает Måneskin после победы на "Евровидении-2021". Так, после оглашения результатов солиста Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков.

После обвинений Европейский вещательный союз провел расследование и заявил, что солист Måneskin Давид Дамиано не употреблял наркотики в Зеленой комнате "Евровидения-2021".

Также Фокус сообщал, что после обвинений солист Måneskin Давид Дамиано добровольно сдал тест на наркотические средства и результат был отрицательным.