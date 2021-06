Переможці "Євробачення-2021" Måneskin відповіли на звинувачення в плагіаті

За словами музикантів, схожість між композиціями можлива через великий риф у року.

Італійська група Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", відповіла на звинувачення в плагіаті в пісні "Zitti E Buoni".

Про це повідомляє французький телеканал LCI.

Так, після перемоги Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", група The Vendettas звинуватила італійських музикантів у плагіаті.

Тоді учасники The Vendettas заявили, що пісня Måneskin "Zitti E Buoni" схожа на їхню композицію "You want it, you got it" ("Ти хочеш це, ти отримуєш це" — ред.).

Спершу переможці конкурсу "Євробачення-2021" зберігали мовчання, але після того, як скандал набрав обертів, вирішили відреагувати на звинувачення в плагіаті. Так, басистка групи Måneskin Вікторія де Анджеліс заявила, що її колеги навіть не знали про існування рок-колективу The Vendettas.

"Ми навіть не знали цю групу. Звичайно, ми нікого не копіювали. Ми написали цю пісню ("Zitti E Buoni"- ред.) пʼять років тому, коли почали грати разом", — заявила басистка Måneskin в інтервʼю телеканалу LCI.

За словами Вікторії де Анджеліс, схожість між піснями можлива через великий рок-риф, але якщо прослухати композицію Måneskin Zitti E Buoni, то всі сумніви в плагіаті відразу відпадуть.

"Може, є схожість. Але це просто хороший великий рок-риф. Якщо послухати всю пісню цілком, усе буде по-іншому", — резюмувала колега Давіда Дамʼяно з Måneskin.

Раніше Фокус повідомляв, що це не перший скандал, у який потрапляє Måneskin після перемоги на "Євробаченні-2021". Так, після оголошення результатів соліста Måneskin Давіда Дамʼяно запідозрили у вживанні наркотиків.

Після звинувачень Європейський мовний союз провів розслідування і заявив, що соліст Måneskin Давід Дамʼяно не вживав наркотики в Зеленій кімнаті "Євробачення-2021".

Також Фокус повідомляв, що після звинувачень соліст Måneskin Давід Дамʼяно добровільно здав тест на наркотичні засоби і результат був негативним.