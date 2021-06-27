"Любовь всегда права": солист Måneskin поцеловал взасос гитариста группы (видео)

Солист группы Måneskin, которая произвела фурор на "Евровидении-2021" с песней "Zitti E Buoni", отличился выходкой в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Вокалист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано произвел фурор среди поклонников, поцеловав взасос гитариста Томаса Раджи, сообщается в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

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Выступая на концерте в Польше, солист группы Måneskin Давид Дамиано необычным способом решил поддержать активистов ЛГБТ-сообщества, поцеловавшись с коллегой по группе Томасом Раджи.

"Равные права для ЛГБТ-сообщества! Мы думаем, что каждому должно быть позволено делать такое без всякого страха! Мы думаем, что каждый должен быть полностью свободен, чтобы – мать твою! – быть тем, кто он есть! Спасибо, Польша! Любовь всегда права!" – прокричал со сцены Давид Дамиано перед поцелуем с Томасом Раджи.

Такая выходка понравилась фанатам, которые присутствовали на концерте в Польше. Пользователи в комментариях поблагодарили солиста Måneskin Давида Дамиано, назвав его поступок "историческим".

Стоит отметить, что барабанщик группы Måneskin Итан Торкио в комментариях под видеороликом с поцелуем написал: "На**й гомофобию, на**й дискриминацию, любовь всегда права!".

[ + – ] Давид Дамиано поцеловал взасос гитариста Måneskin

Ранее Фокус сообщал, что после финала "Евровидения-2021" солиста Måneskin Давида Дамиано заподозрили в нетрадиционной ориентации. СМИ развеяли слухи и сообщили, что музыкант Давид Дамиано около четырех лет находится в отношениях с итальянской моделью Джорджией Солери.

Также Фокус сообщал, как солист Måneskin Давид Дамиано спас жизнь басисту группы Виктории Де Анджелис. На дороге в какой-то момент растерялась басист Виктория Де Анджелис, а ее за руку резко схватил солист Måneskin Давид Дамиано. За пару секунд по полосе пронесся на большой скорости мотоциклист.