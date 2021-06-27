"Любов завжди права": соліст Måneskin поцілував взасос гітариста групи (відео)

Соліст групи Måneskin, яка викликала фурор на "Євробаченні-2021" з піснею "Zitti E Buoni", відзначився витівкою на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Вокаліст італійської групи Måneskin Давид Даміано справив фурор серед шанувальників, поцілувавши взасос гітариста Томаса Раджі, повідомляється в офіційному Instagram-акаунті колективу.

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Виступаючи на концерті в Польщі, соліст групи Måneskin Давид Даміано незвичайним способом вирішив підтримати активістів ЛГБТ-спільноти, поцілувавшись з колегою по групі Томасом Раджі.

"Рівні права для ЛГБТ-спільноти! Ми думаємо, що кожному має бути дозволено робити таке без всякого страху! Ми думаємо, що кожен повинен бути повністю вільний, щоб — мати твою! — бути тим, хто він є! Дякую, Польща! Любов завжди права!" — прокричав зі сцени Давид Даміано перед поцілунком з Томасом Раджі.

Така витівка сподобалася фанатам, які були присутні на концерті в Польщі. Користувачі в коментарях подякували солісту Måneskin Давиду Даміано, назвавши його вчинок "історичним".

Варто відзначити, що барабанщик групи Måneskin Ітан Торкіо в коментарях під відеороликом з поцілунком написав: "На**й гомофобію, на**й дискримінацію, любов завжди права!".

[ + – ] Давид Даміано поцілував взасос гітариста Måneskin

Раніше Фокус повідомляв, що після фіналу "Євробачення-2021" соліста Måneskin Давида Даміано запідозрили в нетрадиційній орієнтації. ЗМІ розвіяли чутки і повідомили, що музикант Давид Даміано близько чотирьох років знаходиться у відносинах з італійською моделлю Джорджією Солері.

Також Фокус повідомляв, як соліст Måneskin Давид Даміано врятував життя басисту групи Вікторії Де Анджеліс. На дорозі в якийсь момент розгубилася басист Вікторія Де Анджеліс, а її за руку різко схопив соліст Måneskin Давид Даміано. За пару секунд по смузі пронісся на великій швидкості мотоцикліст.