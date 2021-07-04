Як виглядали переможці "Євробачення-2021" Måneskin в дитинстві (фото)

Учасники групи, яка підкорила головний пісенний конкурс Європи, позували на фотографіях на початку нульових.

У соціальних мережах з'явилися дитячі фотографії переможців конкурсу "Євробачення-2021" Måneskin, інформує офіційний Instagram італійського колективу.

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Так, публікація з милими дитячими фотографіями учасників групи Måneskin за дві години зібрала в Instagram понад один мільйон лайків.

На зворушливих знімках майбутні переможці конкурсу "Євробачення-2021" позували, переважно, в трирічному віці.

"Ці діти тільки що вийшли на перше місце в світовому чарті", — йдеться у підписі до публікації.

Більше всіх шанувальників розчулили дитячі знімки соліста Давида Даміано і барабанщика Ітана Торчіо.

[ + – ] Томас Раджі Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Ітан Торчіо Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Вікторія Де Анджеліс Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

[ + – ] Давид Даміано Фото: Фото из Instagram-аккаунта Måneskin

"Ітан без довгого волосся! Він виглядає чарівно", "Вундеркінди", "Томас нічого не міняв, тільки волосся", "Маленький Ітан, це так мило", "Красуньки", "Чарівно", "Даміано і Ітан — буквально одне і та сама обличчя", "Ці діти безумовно заслуговують цього", "Ітан бог вже в дитинстві", "Боже, хлопці, ви були такими чарівними", — написали задоволені фанати в коментарях під публікацією.

Раніше Фокус повідомляв, що соліст Måneskin Давид Даміано поцілував взасос гітариста групи Томаса Раджі. Це сталося на концерті в Польщі. Соліст Måneskin Давид Даміано епатажною витівкою вирішив підтримати ЛГБТ-спільноту.

Також Фокус розповідав, як соліст Måneskin Давид Даміано врятував життя Вікторії Де Анджеліс. На дорозі в якийсь момент розгубилася басист Вікторія Де Анджеліс, а її за руку різко схопив соліст Måneskin Давид Даміано. Через кілька секунд по дорозі на великій швидкості промчав мотоцикліст.