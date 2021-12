Белла Хадид показала идеальную фигуру в кружевном белье (фото)

Супермодель снова в рядах "ангелов" Victoria's Secret.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид, накануне признанная одной из самых успешных моделей 2021 года, поделилась в Instagram снимком, на котором сидит на стуле в черном кружевном белье.

Фото было сделано на съемках новой коллекции бренда Victoria's Secret, который в 2021 году кардинально изменил имиджи своих "ангелов", поскольку перед этим на бренд вылилась волна хейта за идеальность моделей, не отвечающих реалиям жизни. Вместо ангелов Victoria's Secret 16 июня 2021 бренд запустил две инициативы, получившие название The VS Collective и The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer, представителями которых стали трансгендеры, спортсмены и т.д.

[ + – ] Супермодель Белла Хадид в белье Victoria's Secret

Супермодель возвращается в известное шоу ангелов Victoria's Secret после громкого заявления об уходе из этого проекта. В интервью Marie Claire Белла Хадид отмечала, что за кулисами Victoria's Secret все кардинально изменилось, поэтому она готова вернуться.

Ранее Фокус сообщал о том, что Белла Хадид продемонстрировала самый модный головной убор зимы 2021-22.

Напомним, осенью 2021 года Белла Хадид признавалась, что борется с депрессией и тревогой. Также модель отметила, что плачет практически каждый день и уверяет фанатов не верить тому, что они видят в соцсетях.