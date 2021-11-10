"Социальные сети — не настоящие": Белла Хадид призналась, что плачет каждый день

Звезда поделилась серией снимков, где она плачет, и призналась, что плачет почти каждый день и ночь последние несколько лет.

В карусели в Instagram 9 ноября Хадид опубликовала видео, на котором Виллоу Смит обсуждает связь между искусством и самоунижением, которую 25-летняя супермодель связывала со своим собственным чувством неуверенности. Об этом сообщает Vogue.

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Однако после видео из интервью Хадид поделилась со своими 47.2 млн подписчиков девятью эмоциональными снимками, на которых она плачет, чтобы показать, как борется с собственными проблемами психического здоровья.

[ + – ] Супермодель Белла Хадид плачет на снимках в своем Instagram

"Мне понадобилось много времени, чтобы осознать это, но у меня было достаточно срывов и выгорания, чтобы знать: если вы достаточно много работаете над собой, проводите время в одиночестве, чтобы понять свои травмы, триггеры, радости и рутины, вы всегда сможете понять или узнать больше о своей собственной боли и как с ней справиться. Это все, что вы можете попросить от себя", — прокомментировала Белла Хадид карусель фото в своем Instagram.

В конце концов, слова Хадид, направленные на миллионную аудиторию, добавляют прозрачности на психологические битвы, с которыми люди вокруг нас часто сталкиваются. Как сказала Уиллоу Смит в комментариях: "Ваша честность и нежность исцеляет многих".

Супермодель также добавила, чтобы люди не воспринимали социальные сети за реальную жизнь, ведь они "не являются настоящими". "Для борющихся, пожалуйста, помните об этом. Иногда все, что вам нужно услышать, это то, что вы не одиноки. Я люблю вас, я вижу вас, и я слышу вас", — обратилась звезда к своей аудитории.

По данным Американской ассоциации тревожности и депрессии, тревожные расстройства являются самым распространенным психическим заболеванием в США, которое поражает 40 миллионов взрослых в США от 18 лет и старше. Эти показатели выросли на фоне длительной глобальной пандемии, поскольку Ассоциация сообщает, что с августа 2020 по февраль 2021 процент взрослых с недавними симптомами тревоги или депрессии вырос с 36,4% до 41,5%.

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