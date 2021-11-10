"Соціальні мережі — не справжні": Белла Хадід зізналася, що плаче щодня

Зірка поділилася серією знімків, де вона заплакала, і зізналася, що плаче майже щодня і щоночі останні кілька років.

У каруселі в Instagram 9 листопада Хадід опублікувала відео, на якому Віллоу Сміт обговорює зв’язок між мистецтвом і самоприниженням, який 25-річна супермодель пов’язувала зі своїм власним почуттям невпевненості. Про це повідомляє Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Однак, після відео з інтерв’ю Хадід поділилася зі своїми 47.2 млн підписників дев’ятьма емоційними знімками, на яких вона плаче, щоб показати, як бореться з власними проблемами психічного здоров’я.

[ + – ] Супермодель Белла Хадід плаче на знімках у своєму Instagram

"Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити це, але в мене було достатньо зривів і вигорання, щоб знати: якщо ви достатньо багато працюєте над собою, проводите час на самоті, щоб зрозуміти свої травми, тригери, радощі і рутини, ви завжди зможете зрозуміти або дізнатися більше про свій власний біль і як з ним впоратися. Це все, що ви можете попросити від себе", — прокоментувала Белла Хадід карусель фото у своєму Instagram.

Зрештою слова Хадід, спрямовані на мільйонну аудиторію, додають прозорості на психологічні битви, з якими люди навколо нас часто стикаються. Як сказала Віллоу Сміт у коментарях: "Ваша чесність і ніжність зцілює багатьох".

Супермодель також додала, щоб люди не сприймали соціальні мережі за реальне життя, адже вони "не є справжніми". "Для тих, хто бореться, будь ласка, пам'ятайте про це. Іноді все, що вам потрібно почути, це те, що ви не самотні. Я люблю вас, я бачу вас, і я чую вас", — звернулася зірка до своєї аудиторії.

За даними Американської асоціації тривожності та депресії , тривожні розлади є найпоширенішим психічним захворюванням у США, яке вражає 40 мільйонів дорослих у США віком від 18 років і старше. Ці показники зросли на фоні тривалої глобальної пандемії, оскільки Асоціація повідомляє, що із серпня 2020 року по лютий 2021 року відсоток дорослих з недавніми симптомами тривоги або депресії зріс з 36,4% до 41,5%.

Раніше ми повідомляли, що з клінічною депресією боровся брат Кейт Міддлтон.