Белла Хадид, Чон Хо Ен, Кейт Мосс: названы самые успешные модели 2021 года

К концу года все подводят итоги двенадцати месяцев работы и награждают самых успешных людей в отдельных отраслях. Индустрия моды — не исключение.

Онлайн-издание models.com обнародовало список самых успешных моделей 2021 года.

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Награда Model of the Year Awards 2021 (MOTY) — коллективное решение нескольких сотен представителей модной индустрии, включая лучших фотографов, редакторов, стилистов, креативных дизайнеров, кастинг-директоров, а также поклонников моды.

Главная награда "Модель года" достается моделям, которые в течение всего года активно влияли на индустрию и поддерживали ее.

Награды поделены на 7 категорий следующим образом:

Модель года Женщины+

Модель года Мужчины+

Breakout Star Женщины+

Breakout Star Мужчины+

Социальный двигатель года

Модель, ставшая актером

*Награда за жизненные достижения

В каждой номинации представлены победители по решению представителей индустрии моды и читателей издания.

Моделью года Женщины+ стала 55-летняя американская модель Кристен Макменами, культовая модель 90-х. За 2021 она снялась для нескольких глянцев и приняла участие в кампании Gucci Aria и показе Fendace. Однако читатели решили, что моделью года является София Стенйберг из Новосибирска, которая работает с такими брендами как Michael Kors, Valentino, Chanel, Boss, Prada, Louis Vuitton, Dior, Givenchy и т.д.

[ + – ] Кристен Макменами в 2021-м приняла участие в кампании Gucci Aria и показе Fendace.

Мужчиной-моделью года избран 24-летний американец Альтон Мейсон, которого одновременно избрали и двигателем года. Однако, по оценке читателей, моделью-мужчиной года стал 21-летний испанец Фернандо Линдес.

[ + – ] Альтон Мейсон – мужчина-модель 2021 года.

Моделью, объединяющей моделинг и актерскую деятельность, избрана кореянка Хо Чон Ен, которая прославилась в 2021 году ролью в нашумевшем южнокорейском сериале "Игра в кальмара", а после этого получила миллионы подписчиков в соцсетях и стала лицом модного дома Louis Vuitton. Победу в этой номинации 27-летней кореянке отдали как представители индустрии, так и читатели издания.

[ + – ] Чон Хо Ен стала лицом рекламной кампании Louis Vuitton. Фото: Instagram hoooooyeony

Социальным двигателем года читатели выбрали 25-летнюю американскую супермодель Беллу Хадид, которая за этот год не раз поднимала перед своей многомиллионной аудиторией социально важные темы и признавалась, как сама боролась с депрессией и проблемами. Однако специалисты отрасли решили по-другому. По их мнению, в этой номинации победу одерживает 29-летняя британская модель Адвоа Абоах.

[ + – ] Белла Хадид в 2021 году поднимала темы социальных проблем перед своей многомиллионной аудиторией.

Награду за жизненные достижения получила 47-летняя британская модель и актриса Кейт Мосс, которая накануне стала одной из самых стильных женщин 2021 года, по версии журнала Vogue.