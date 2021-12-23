Кейт Мосс, Леди Гага и Дуа Липа. Vogue назвал самых стильных женщин 2021 года

Всего в список вошли двенадцать знаменитостей

После того, как селебрити снова стали появляться на красных дорожках, модным изданиям стало проще выбирать самых стильных знаменитостей. Но список оказался несколько предсказуем, пусть в него и попали несколько "новичков", пишет Vogue.

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Кейт Мосс

В 2021 году легендарная супермодель появилась на обложке британского Vogue.

[ + – ] Кейт Мосс на модном показе Фото: Getty Images

Про нее редактор Эдвард Эннинфул писал, что "Кейт Мосс будет всегда". Впрочем, в список Кейт попала, потому что просто не изменяла своему стилю и демонстрировала, что ее образы всегда в тренде.

Леди Гага

Леди Гага еще в начале своей карьеры всегда делала ставку на экстравагантные и оригинальные наряды, делая из каждого своего появления на красных дорожках настоящее событие.

[ + – ] Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" Фото: Getty Images

Но в 2021 году она сделала ставку на настоящий голливудский шик. И главная роль в самом стильном фильме "Дом Гуччи" только подтвердила ее статус самой-самой.

Зендая

Зендая и Тимоти Шаламе стали любимой киношной парой, когда они появлялись на красных дорожках во время промо-кампании фильма "Дюна".

[ + – ] Зендая на премьере фильма "Дюна" Фото: Getty Images

И каждый раз юная звезда сериала "Эйфория" демонстрировала безупречный стиль. Тут стоит упомянуть и ее стилиста Лоу Роуча, который подбирал для нее как ультрамодные наряды, так и элегантное ретро. Сейчас на красных дорожках Зендаю сопровождает ее бойфренд Том Холланд, а ее стиль все также безупречен.

Дуа Липа

Поп-звезда и стилист Лоренцо Посокко оказались потрясающим дуэтом.

[ + – ] Дуа Липа - икона моды Фото: Instagram dualipa

И если ранее Дуа демонстрировала модные образы в своем Instagram, то теперь ее запомнили, как звезду, открывшую показ Versace под собственный трек.

Рианна

Рианна сама выпускает линию одежды, становится амбассадором модных брендов и каждое ее появление на любом мероприятии – это сенсация.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky на Met Gala Фото: Getty Images

Вспомнить хотя бы ее выход в пуховом одеяле на последнем Met Gala.

Джордан Данн

[ + – ] Джордан Данн - икона моды

Британская модель Джордан Данн участвовала в показах практически всех Домов моды, а теперь блистает на красных дорожках.

Изабель Юппер

Французская кинодива всегда была иконой стиля, и доказала, что в 68 лет можно и нужно пробовать что-то новое.

[ + – ] Изабель Юппер в Balenciaga Фото: Balenciaga

В 2021 году Изабель предпочитала Balenciaga и выглядела в нарядах этого бренда безупречно.

Джемма Чан

[ + – ] Джемма Чан на премьере "Вечных" Фото: Getty Images

Звезда фильма "Вечные" Джемма Чан и ее стилист Ребекка Корбин-Мюррей сделали ставку на малоизвестных в США азиатских дизайнеров и не прогадали.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли в 2021 году привлекла внимание модных критиков не только своими шикарными нарядами, но и ставкой на экологичность.

[ + – ] Анджелина Джоли со своими детьми Фото: Getty Images

Оказалось, что дальновидная актриса бережно хранит все дизайнерские платья и теперь их носят ее дочери.

Зои Кравиц

Зои всегда делала ставку на оригинальные и очень откровенные наряды, умудряясь выглядеть в них целомудренно и элегантно.

[ + – ] Зои Кравиц на Met Gala Фото: Getty Images

На последнем Met Gala она появилась в шикарном платье-сетке Saint Laurent из кристаллов и продемонстрировала нового бойфренда – актера Ченнинга Татума. В повседневной жизни Зои предпочитает винтаж и все равно остается самой стильной.

Синтия Эриво

Британская певица и актриса Синтия Эриво, получив премии "Тони", "Эмми" и "Грэмми", решила завоевать еще и модные вершины.

[ + – ] Синтия Эриво на Каннском фестивале Фото: Getty Images

И просто выбирала самые оригинальные наряды от известных брендов. И каждый раз выглядела потрясающе.

Никола Кохлан

Никола Кохлан – новичок в модных рейтингах, однако звезда сериала "Бриджертоны" с момента выхода его в эфир стала настоящей звездой и получила море предложений от самых известных Домов моды.

[ + – ] Никола Кохлан - звезда сериала "Бриджертоны" Фото: Instagram nicolacoughlan

И Никола выбирает самые интересные наряды от лучших лондонских дизайнеров: от Simone Rocha до Molly Goddard.