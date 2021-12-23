Кейт Мосс, Леді Гага та Дуа Ліпа. Vogue назвав найстильніших жінок 2021 року

Усього до списку увійшли дванадцять знаменитостей.

Після того, як селебріті знову стали з'являтися на червоних доріжках, модним виданням стало простіше вибирати найстильніших знаменитостей. Але список виявився дещо передбачуваним, нехай у нього і потрапили кілька "новачків",пише Vogue.

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Кейт Мосс

У 2021 легендарна супермодель з'явилася на обкладинці британського Vogue.

[ + – ] Кейт Мосс на модному показі Фото: Getty Images

Про неї редактор Едвард Еннінфул писав, що "Кейт Мосс буде завжди". Втім, до списку Кейт потрапила, бо просто не зраджувала своєму стилю і демонструвала, що її образи завжди у тренді.

Леді Гага

Леді Гага ще на початку своєї кар'єри завжди робила ставку на екстравагантне та оригінальне вбрання, роблячи з кожної своєї появи на червоних доріжках справжню подію.

[ + – ] Леді Гага на прем'єрі "Дім Гуччі" Фото: Getty Images

Але 2021 року вона зробила ставку на справжній голлівудський шик. І головна роль у найстильнішому фільмі "Дім Гуччі" лише підтвердила її статус най-най.

Зендая

Зендая та Тімоті Шаламе стали улюбленою кіношною парою, коли вони з'являлися на червоних доріжках під час промо-кампанії фільму "Дюна".

[ + – ] Зендая на прем'єрі "Дюна" Фото: Getty Images

І щоразу юна зірка серіалу "Ейфорія" демонструвала бездоганний стиль. Тут варто згадати і її стиліста Лоу Роуча, який підбирав для неї як ультрамодні вбрання, так і елегантне ретро. Зараз на червоних доріжках Зендаю супроводжує її бойфренд Том Холланд, а її стиль також бездоганний.

Дуа Ліпа

Поп-зірка та стиліст Лоренцо Посокко виявилися приголомшливим дуетом.

[ + – ] Дуа Ліпа – ікона моди Фото: Instagram dualipa

І якщо раніше Дуа демонструвала модні образи у своєму Instagram, то тепер її запам'ятали як зірку, що відкрила показ Versace під власний трек.

Ріанна

Ріанна сама випускає лінію одягу, стає амбасадором модних брендів і кожна її поява на будь-якому заході – сенсація.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala Фото: Getty Images

Згадати хоча б її вихід у пуховій ковдрі на останній Met Gala.

Джордан Данн

[ + – ] Джордан Данн — ікона моди

Британська модель Джордан Данн брала участь у показах практично всіх Будинків моди, а тепер блищить на червоних доріжках.

Ізабель Юппер

Французька кінодіва завжди була іконою стилю, і довела, що у 68 років можна і треба пробувати щось нове.

[ + – ] Ізабель Юппер у Balenciaga Фото: Balenciaga

У 2021 році Ізабель віддавала перевагу Balenciaga і виглядала в нарядах цього бренду бездоганно.

Джемма Чан

[ + – ] Джемма Чан на прем'єрі "Вічних" Фото: Getty Images

Зірка фільму "Вічні" Джемма Чан та її стилістка Ребека Корбін-Мюррей зробили ставку на маловідомих у США азіатських дизайнерів і не помилилися.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі у 2021 році привернула увагу модних критиків не лише своїми шикарними вбраннями, а й ставкою на екологічність.

[ + – ] Анджеліна Джолі зі своїми дітьми Фото: Getty Images

Виявилося, що далекоглядна актриса дбайливо зберігає всі дизайнерські сукні і тепер їх носять її дочки.

Зої Кравіц

Зої завжди робила ставку на оригінальне і дуже відверте вбрання, примудряючись виглядати в ньому цнотливо та елегантно.

[ + – ] Зої Кравіц на Met Gala Фото: Getty Images

На останньому Met Gala вона з'явилася в шикарній сукні-сітці Saint Laurent із кристалів і продемонструвала нового бойфренда – актора Ченнінга Татума. У повсякденному житті Зої віддає перевагу вінтажу і все одно залишається найстильнішою.

Синтія Еріво

Британська співачка та актриса Синтія Еріво, здобувши премії "Тоні", "Еммі" та "Греммі", вирішила завоювати ще й модні вершини.

[ + – ] Синтія Еріво на Каннському фестивалі Фото: Getty Images

І просто вибирала найоригінальніші вбрання від відомих брендів. І щоразу виглядала приголомшливо.

Нікола Кохлан

Нікола Кохлан – новачок у модних рейтингах, проте зірка серіалу "Бріджертони" з моменту виходу його в ефір стала справжньою зіркою та отримала море пропозицій від найвідоміших Будинків моди.

[ + – ] Нікола Кохлан — зірка серіалу "Бріджертони" Фото: Instagram nicolacoughlan

І Нікола вибирає найцікавіші вбрання від найкращих лондонських дизайнерів: від Simone Rocha до Molly Goddard.