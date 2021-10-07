Звезда "Игры в кальмара" Чон Хо Ен стала лицом Louis Vuitton и обзавелась миллионами поклонников

Южнокорейский сериал про игру на выживание стал настоящим хитом телеканала Netflix и уже догоняет сериал "Бриджертоны"

Модный дом Louis Vuitton подтвердил, что следит за трендами и сообщил, что у них появился новый амбассадор – актриса Хо Ен Чон, звезда сериала "Игра в кальмара", который уже обзавелся многомиллионной армией поклонников по всему миру. Об этом пишет People.

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Модный дом уже работал с Чон Хо Ен: она выходила на подиум в их показах и была лицом рекламного кампейна в 2017 году. Однако в качестве амбассадора актриса и модель теперь будет представлять бренд на светских мероприятиях и чаще появляться в рекламе.

[ + – ] Первое фото Хо Ен Чон в качестве амбассадора Louis Vuitton Фото: Instagram hoooooyeony [ + – ] Хо Ен Чон Фото: Instagram hoooooyeony

Креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер рассказал, что очень рад поработать с актрисой, поскольку в ней он видит большой потенциал. "Я сразу же влюбился в огромный талант и невероятную личность Чон Хо Ен, и я с нетерпением жду начала новой главы нашего совместного пути, который мы начали несколько лет назад", — заявил Жескьер.

27-летняя актриса прославилась в мире моды задолго до съемок в сериале "Игра в кальмара". Она входит в Топ-50 лучших моделей планеты, неоднократно брала участие в показах ведущих брендов и заняла второе место в четвертом сезоне "топ-модель по-корейски".

[ + – ] Хо Ен Чон на модном показе Фото: Instagram hoooooyeony [ + – ] Хо Ен Чон на Неделе моды Фото: Instagram hoooooyeony

4 октября Чон Хо Ен стала самой популярной корейской актрисой в Instagram. С момента выхода в эфир сериала "Игра в кальмара" на Netflix, количество ее подписчиков уже превысило 15 миллионов и продолжает расти.

Фото: Netflix

[ + – ] Кадры из сериала "Игра в кальмара" Фото: Netflix

Напомним, сериал режиссера Хван Дон Хека рассказывает историю группы отчаявшихся людей, которые соглашаются принять участие в жестокой игре на выживание. Победитель получит более 38 миллионов долларов. Чон Хо Ен досталась роль беженки из Северной Кореи по имени Кан Сэ Бек, которой в игре достался номер 067. Ее обманул перевозчик, младший брат оказался в детском доме, а самой Сэ Бек пришлось воровать и связаться с преступниками. Так что теперь девушке нужны деньги, чтобы вывезти из КНДР ее мать.

[ + – ] Трейлер сериала "Игра в кальмара"

В сериал Чон Хо Ен попала случайно, она понравилась режиссеру, и он попросил ее пройти пробы. Девушка в этот момент была на Неделе моды, поэтому она записала кассету и отослала ее в Южную Корею. Когда оказалось, что она прошла кастинг, то испытала "страх и неуверенность". Но призналась в этом режиссеру только во время съемок. Тот заверил Хо Ен, что "она идеально подходила на роль", что помогло ей справиться с волнением.