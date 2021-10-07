Зірка "Гри в кальмара" Чон Хо Ен стала обличчям Louis Vuitton і обзавелася мільйонами шанувальників

Південнокорейський серіал про гру на виживання став справжнім хітом телеканалу Netflix і вже наздоганяє серіал "Бріджертони"

Модний будинок Louis Vuitton підтвердив, що стежить за трендами, і повідомив, що в них з'явилася нова амбасадорка — актриса Хо Ен Чон, зірка серіалу "Гра в кальмара", який уже обзавівся багатомільйонною армією шанувальників по всьому світу. Про це пише People.

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Модний будинок уже працював із Чон Хо Ен: вона виходила на подіум у їхніх показах і була обличчям рекламного кампейну у 2017 році. Однак у ролі амбасадорки актриса та модель тепер представлятиме бренд на світських заходах і частіше з'являтиметься в рекламі.

[ + – ] Перше фото Хо Ен Чон як амбасадорки Louis Vuitton Фото: Instagram hoooooyeony [ + – ] Хо Ен Чон Фото: Instagram hoooooyeony

Креативний директор Louis Vuitton Ніколя Геск'єр розповів, що дуже радий попрацювати з актрисою, оскільки в ній він бачить великий потенціал. "Я відразу ж закохався у величезний талант і неймовірну особистість Чон Хо Ен, і я з нетерпінням чекаю початку нового розділу нашого спільного шляху, який ми почали кілька років тому", — заявив Геск'єр.

27-річна актриса прославилася у світі моди задовго до зйомок у серіалі "Гра в кальмара". Вона входить у Топ-50 найкращих моделей планети, неодноразово брала участь у показах провідних брендів і посіла друге місце в четвертому сезоні "Топ-модель по-корейськи".

[ + – ] Хо Ен Чон на модному показі Фото: Instagram hoooooyeony [ + – ] Хо Ен Чон на Тижні моди Фото: Instagram hoooooyeony

4 жовтня Чон Хо Ен стала найпопулярнішою корейської актрисою в Instagram. З моменту виходу в ефір серіалу "Гра в кальмара" на Netflix кількість її підписників уже перевищила 15 мільйонів і продовжує зростати.

Фото: Netflix

[ + – ] Кадри з серіалу "Гра в кальмара" Фото: Netflix

Нагадаємо, серіал режисера Гван Дон-хьока розповідає історію групи зневірених людей, які погоджуються взяти участь у жорстокій грі на виживання. Переможець отримає понад 38 мільйонів доларів. Чон Хо Ен дісталася роль біженки з Північної Кореї на ім'я Кан Се Бек, якій у грі дістався номер 067. Її обдурив перевізник, молодший брат виявився в дитячому будинку, а самій Се Бек довелося красти та зв'язатися зі злочинцями. Так що тепер дівчині потрібні гроші, щоб вивезти з КНДР її матір і батька.

[ + – ] Трейлер серіалу "Гра в кальмара"

У серіал Чон Хо Ен потрапила випадково, вона сподобалася режисерові, і він попросив її пройти проби. Дівчина в цей момент була на Тижні моди, тому вона записала касету та відіслала її до Південної Кореї. Коли виявилося, що вона пройшла кастинг, то відчула "страх і невпевненість". Але зізналася в цьому режисерові тільки під час зйомок. Той запевнив Хо Ен, що "вона ідеально підходила на роль", що допомогло їй упоратися з хвилюванням.