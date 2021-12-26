Белла Хадід, Чон Хо Йон, Кейт Мосс: названо найуспішніших моделей 2021 року

Під кінець року всі підбивають підсумки 12 місяців роботи та нагороджують найуспішніших людей у певних галузях, індустрія моди не стала винятком.

Онлайн-видання models.com напередодні оприлюднило список найуспішніших моделей 2021 року.

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Нагорода Model of the Year Awards 2021 (MOTY) — це колективне рішення кількох сотень членів модної індустрії, включаючи найкращих фотографів, редакторів, стилістів, креативних дизайнерів, кастинг-директорів, а також найбільших шанувальників моди.

Головна нагорода "Модель року" дістається моделям, які протягом усього року впливали на індустрії та відповідально підтримували її.

Нагороди поділені на 7 категорій таким чином:

Модель року Жінки+

Модель року Чоловіки+

Breakout Star Жінки+

Breakout Star Чоловіки+

Соціальний рушій року

Модель, яка стала актором

*Нагорода за життєві досягнення

У кожній номінації представлено переможців за рішенням представників індустрії моди та читачів видання.

Моделлю року Жінки+ стала 55-річна американська модель Крістен Макменамі, культова модель 90-х. За 2021 рік вона знялася для декількох глянців та взяла участь у кампанії Gucci Aria і показі Fendace. Проте читачі вирішили, що моделлю року є Софія Стенйберг з Новосибірська, яка працює з такими брендами як Michael Kors, Valentino, Chanel, Boss, Prada, Louis Vuitton, Dior, Givenchy тощо.

[ + – ] Крістен Макменамі у 2021-му взяла участь у кампанії Gucci Aria і показі Fendace.

Чоловіком-моделлю року обрано 24-річного американця Альтона Мейсона, якого водночас обрали і рушієм року. Однак, за оцінкою читачів моделлю-чоловіком року став 21-річний іспанець Фернандо Ліндес.

[ + – ] Альтон Мейсон — чоловік-модель 2021 року.

Моделлю, яка поєднує моделінг та акторську діяльність, обрано корейку Хо Чон Йон, яка прославилася у 2021 року роллю в нашумілому південнокорейському серіалі "Гра в кальмара", а після цього отримала мільйони підписників у соцмережах та стала обличчям модного будинку Louis Vuitton. Перемогу в цій номінації 27-річній корейці віддали як представники індустрії, так і читачі видання.

[ + – ] Чон Хо Йон стала обличчям рекламної кампанії Louis Vuitton. Фото: Instagram hoooooyeony

Соціальним рушієм року читачі обрали 25-річну американську супермодель Беллу Хадід, яка за цей рік не раз порушувала перед своєю багатомільйонною аудиторією соціально важливі теми та зізнавалася, як сама боролася з депресією та проблемами. Проте фахівці галузі вирішили інакше. На їхню думку, у цій номінації перемогу здобуває 29-річна британська модель Адвоа Абоах.

[ + – ] Белла Хадід у 2021 році порушувала теми соціальних проблем перед своєю багатомільйонною аудиторією.

Нагороду за життєві досягнення отримала 47-річна британська модель та акторка Кейт Мосс, яка стала ще й однією з найстильніших жінок 2021 року за версією журналу Vogue.