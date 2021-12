Белла Хадід продемонструвала ідеальну фігуру в мереживній білизні (фото)

Супермодель знову в лавах "ангелів" Victoriaʼs Secret.

25-річна американська супермодель Белла Хадід, яка напередодні була визнана однією з найуспішніших моделей 2021 року, поділилася в Instagram знімком, на якому сидить на стільці в чорній мереживній білизні.

Фото було зроблене на зйомках нової колекції бренду Victoria’s Secret, який у 2021 році кардинально змінив іміджі своїх "ангелів", оскільки перед цим на бренд вилилася хвиля хейту за ідеальність моделей, що не відповідає реаліям життя. Замість ангелів Victoriaʼs Secret 16 червня 2021 року бренд запустив дві ініціативи, що отримали назву The VS Collective і The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer, представниками яких стали трансгендери, спортсмени тощо.

[ + – ] Супермодель Белла Хадід у білизні Victoria's Secret

Супермодель повертається у відоме шоу ангелів Victoria’s Secret після заяви про домагання та її відхід від цього проєкту. В інтерв'ю Marie Claire Белла Хадід зазначала, що за лаштунками Victoria’s Secret усе кардинально змінилося, тому вона готова повернутися.

