Белла Хадід виклала знімки у прозорій сукні (фото)

Знаменитість вчергове демонструє свою розкішну фігуру.

25-річна американська супермодель Белла Хадід поділилася зі своїми підписниками в Instagram доволі відвертим фото. У сторіс вона виклала пару знімків, на яких постала в золотистій прозорій сукні Givenchy. Багатошарова спідниця наряду підкреслила струнку талію 25-річної моделі.

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[ + – ] Белла Хадід у прозорій сукні. Фото: instagram/bellahadid Фото: instagram/bellahadid [ + – ] Белла Хадід у прозорій сукні. Фото: instagram/bellahadid

Зазначимо, що Белла не прикрила смайликами соски, які видно на фото, як це роблять багато знаменитостей, викладаючи відверті фото в соцмережі. Зокрема соліст італійської групи "Måneskin", переможця Євробачення 2021, Дам'яно Давід, який виклав оголене фото у свій Instagram, прикривши причинні місця смайликом у вигляді червоного сердечка.

Раніше Фокус повідомляв, що Белла Хадід продемонструвала ідеальну фігуру в білизні бренду Victoria's Secret, знову повернувшись у ряди ангелів VS після заяви про домагання та відхід супермоделі від цього проєкту.

Нагадаємо, Белла Хадід повернула в моду пухнасті навушники як кумедну альтернативу шапці взимку.