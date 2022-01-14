Белла Хадід знялася у фотосесії до Дня святого Валентина в білизні Victoria's Secret

Нова кампанія бренду присвячена Дню усіх закоханих.

25-річна американська супермодель Белла Хадід стала учасницею рекламного кампейну бренду Victoria’s Secret, знявшись у спеціальній фотосесії. Бренд VS випустив святкову колекцію спідньої білизни, присвячену Дню всіх закоханих 2022. Про це повідомляє Page Six.

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[ + – ] Белла Хадід у білизні Victoria's Secret. Фото: Instagram/Victoria's Secret

Белла Хадід позувала фотографам у ніжно-рожевій та чорній спідній білизні, доповнивши свої образи блискучими аксесуарами.

Також у святковому кампейні взяли участь такі моделі як Адут Акеч, Палома Ельсессер та pluse-size модель Юмі Ню та інші.

[ + – ] Імаан Хамман та Белла Хадід для VS.

Зазначимо, що це перший рекламний кампейн бренду для Белли Хадід після відновлення їхньої співпраці. Оскільки на початку 2020-го року Белла припинила відносини з Victoria's Secret, хоча у 2016-18 роках була "ангелом" VS. Оголосивши про домагання з боку директора бренду Еда Разека, Хадід покинула колаборації з ними.

[ + – ] Тепер спідню білизну Victoria's Secret рекламують не лише жінки з ідеальною фігурою.

Проте нещодавно 25-річна супермодель вирішила повернутися в ряди ангелів Victoria's Secret, адже бренд провів серйозний ребрендинг. Тепер спідню білизну рекламують не тільки ідеальні жінки, а й особи різної раси, тілобудови та сексуальної ідентичності.

Белла Хадід зазначила, що повернувшись до Victoria's Secret, вона повернула силу та владу над своїм тілом.

Раніше Фокус писав про те, що Белла Хадід поділилася фото у прозорій сукні.

Нагадаємо, Белла Хадід викладала фото в спідній білизні з бекстейджу фотосесії для Victoria's Secret.