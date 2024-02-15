Бен Аффлек провів День закоханих з колишньою дружиною (фото)

У Бена склалися міцні стосунки з колишньою дружиною. Вони виховують трьох спільних дітей та розлучилися у 2018 році.

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51-річний американський актор Бен Аффлек зустрівся з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51, у Лос-Анджелесі на День святого Валентина 2024. Про це пише Page Six.

Аффлек прибув забрати свого сина Семюеля. Оскароносний актор вів напружену розмову по мобільному телефону.

Під час зустрічі зі своєю колишньою дружиною Бен був одягнений у повсякденний одяг.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

Коханий Джей Ло був у чорній футболці. Він поєднав її з вузькими джинсами та кросівками Nike.

Гарнер тим часом продемонструвала образ з білою футболкою, прикрашеною червоним текстом на грудях. Вона контрастувала з чорними спортивними штанами та кольоровими кросівками, а в руці носила чорну куртку.

До луку мама трьох дітей додала масивні сонцезахисні окуляри.

Наразі Аффлек одружений зі співачкою Дженніфер Лопес, з якою воззʼєднався після багатьох років розлуки та шлюбів з іншими людьми.

Джей Ло народила доньку Емму та сина Макса від співака Марка Ентоні. Тим часом оскароносний актор став батьком трьох спадкоємців від Дженніфер Гарнер: Вайолет, Серафіни та Самюеля.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, чи планувала Дженніфер Лопес воззʼєднатися з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про "допомогу" любовних листів Бена Аффлека Джей Ло.