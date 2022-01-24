Белла Хадід розповіла, що допомогло їй позбутися алкогольної залежності

Супермодель зізналася, що навіть скасовувала вечірки, розуміючи, що не зможе утримати себе та перебере з алкоголем.

25-річна американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід зізналася, що кинула вживати алкоголь пів року тому, оскільки вже не могла контролювати себе, повідомляє In Style.

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У розмові із журналістами видання дівчина розповіла, що коли алкоголь змусив її почуватися некерованою, вона зрозуміла, що потрібно терміново щось робити:

"Я випила свою частку алкоголю. Я любила спиртне, і дійшло до того, що я навіть почала скасовувати вечірки, коли мені здавалося, що я не зможу контролювати себе".

Крім того, вона пережила справжній поворотний момент у той період, коли лікар показав їй сканування мозку та вказав на згубну дію алкоголю на її молодий мозок. Після побаченої моделі, за її словами, "стало важче піднімати черговий келих".

"Я не відчуваю потреби в алкоголі, тому що знаю, як це вплине на мене о третій годині ночі, коли я прокинуся із жахливою тривогою, думаючи про одну річ, яку я сказала п'ять років тому, коли закінчила середню школу. Є просто нескінченний ефект, по суті, болю та стресу через ті кілька напоїв, які насправді мало що зробили, розумієте?” — пояснила вона.

Белла додала, що перестала приймати й снодійне. Раніше вона змушена була це робити, оскільки багато літала та страждала від зміни часових поясів.

Хадід також була в депресії, боролася з почуттям тривоги, страждала від помутніння свідомості через хворобу Лайма. До цього додалося професійне вигоряння.

"У мене були дійсно депресивні епізоди, і коли моя мама або мій лікар запитували мене, як я, замість того, щоб відповідати в тексті, я просто надсилала їм фото. На той час мені було найпростіше це зробити, тому що я ніколи не могла пояснити, що я відчуваю. Я просто відчувала болісний і виснажливий душевний і фізичний біль, і я не знала, чому", — відверто сказала Белла.

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Минулої осені Хадід стала співзасновницею і партнеркою Kin Euphorics. Це бренд із виробництва безалкогольних напоїв з адаптогенною дією з ноотропами рослинного походження. Саме ці напої допомогли їй збалансувати свій стан, позбутися тривожних і депресивних станів.

[ + – ] Белла Хадід підключилася до створення "функціональних напоїв"

Генеральна директорка та співзасновниця Kin Джен Бетчелор запустила бренд "функціональних напоїв" у 2018 році як альтернативу безалкогольним напоям із цукром, які не приносили жодної користі для здоров'я. Кін стверджує, що цей продукт допомагає збалансувати реакцію організму на стрес і підвищує розумові здібності.

Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід знялася у фотосесії до Дня святого Валентина у білизні Victoria's Secret, продемонструвавши ідеальну фігуру. Раніше вона викладала фото у спідній білизні з бекстейджу фотосесії для цього ж бренду.