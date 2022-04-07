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Кендалл Дженнер розповіла, як впоратися з почуттям тривоги

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Кендалл Дженнер, як позбутися почуття тривоги, психологічні поради
Фото: Instagram/Kendall | Кендалл Дженнер

Зірка часто відчуває тривогу та страх.

Американська модель Кендалл Дженнер, одна з клану Кардаш'ян, розповіла, як можна самостійно впоратися з почуттям тривоги та страху.

У своїх соцмережах на понад 200 мільйонів підписників 26-річна знаменитість зізналася, що часто переживає відчуття тривоги.

"Я намагаюся відвідувати тільки ті місця, де я почуваюся максимально комфортно і безпечно. Тому я вирішила поділитися своїми методами боротьби з цим відчуттям, можливо, вони допоможуть і вам", — зазначила Кендалл.

Кендалл Дженнер розповіла про способи боротьби з тривогою

То ж, за словами супермоделі, для боротьби з відчуттям тривоги варто:

  • Зробити 10 глибоких вдихів і видихів, перш ніж взяти в руки телефон
  • Гуляти на природі та записувати думки у щоденник
  • Записувати всі речі, що сталися протягом дня/місяця
  • Подякувати за все, що відбувається в житті
  • Більше часу проводити на сонці
  • Пити більше чаю та не забувати глибоко дихати
  • Бути оптимістом
Кендалл Дженнер із сестрою Кайлі Дженнер у рекламному кампейні

Нагадаємо, майбутній чоловік Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер, свого часу був закоханий у Кендалл Дженнер. На той момент дівчині було 17 років.

Раніше Фокус писав про те, як супермодель палестинського походження Белла Хадід позбулася алкогольної залежності.