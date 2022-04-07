Кендалл Дженнер розповіла, як впоратися з почуттям тривоги

Зірка часто відчуває тривогу та страх.

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Американська модель Кендалл Дженнер, одна з клану Кардаш'ян, розповіла, як можна самостійно впоратися з почуттям тривоги та страху.

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У своїх соцмережах на понад 200 мільйонів підписників 26-річна знаменитість зізналася, що часто переживає відчуття тривоги.

"Я намагаюся відвідувати тільки ті місця, де я почуваюся максимально комфортно і безпечно. Тому я вирішила поділитися своїми методами боротьби з цим відчуттям, можливо, вони допоможуть і вам", — зазначила Кендалл.

[ + – ] Кендалл Дженнер розповіла про способи боротьби з тривогою

То ж, за словами супермоделі, для боротьби з відчуттям тривоги варто:

Зробити 10 глибоких вдихів і видихів, перш ніж взяти в руки телефон

Гуляти на природі та записувати думки у щоденник

Записувати всі речі, що сталися протягом дня/місяця

Подякувати за все, що відбувається в житті

Більше часу проводити на сонці

Пити більше чаю та не забувати глибоко дихати

Бути оптимістом

[ + – ] Кендалл Дженнер із сестрою Кайлі Дженнер у рекламному кампейні

Нагадаємо, майбутній чоловік Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер, свого часу був закоханий у Кендалл Дженнер. На той момент дівчині було 17 років.

Раніше Фокус писав про те, як супермодель палестинського походження Белла Хадід позбулася алкогольної залежності.