Кендалл Дженнер розповіла, як впоратися з почуттям тривоги
Зірка часто відчуває тривогу та страх.
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Американська модель Кендалл Дженнер, одна з клану Кардаш'ян, розповіла, як можна самостійно впоратися з почуттям тривоги та страху.
У своїх соцмережах на понад 200 мільйонів підписників 26-річна знаменитість зізналася, що часто переживає відчуття тривоги.
"Я намагаюся відвідувати тільки ті місця, де я почуваюся максимально комфортно і безпечно. Тому я вирішила поділитися своїми методами боротьби з цим відчуттям, можливо, вони допоможуть і вам", — зазначила Кендалл.
То ж, за словами супермоделі, для боротьби з відчуттям тривоги варто:
- Зробити 10 глибоких вдихів і видихів, перш ніж взяти в руки телефон
- Гуляти на природі та записувати думки у щоденник
- Записувати всі речі, що сталися протягом дня/місяця
- Подякувати за все, що відбувається в житті
- Більше часу проводити на сонці
- Пити більше чаю та не забувати глибоко дихати
- Бути оптимістом
Нагадаємо, майбутній чоловік Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер, свого часу був закоханий у Кендалл Дженнер. На той момент дівчині було 17 років.
Раніше Фокус писав про те, як супермодель палестинського походження Белла Хадід позбулася алкогольної залежності.