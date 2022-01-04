Кендалл Дженнер показала своего бойфренда (фото)

Фанаты подозревают, что пара уже готовится к свадьбе.

26-летняя американская модель Кендалл Дженнер из клана Кардашьян поделилась со своими 210 миллионами подписчиков в Instagram серией фотографий, снятых во время ее новогоднего уикенда. На одном из снимков она показала своего нового бойфренда, американского баскетболиста Девина Армани Букера, который выступает клуб НБА "Финикс Санз". Поскольку на безымянном пальце парня фанаты Кендалл заметили кольцо, очень напоминающее помолвочное, начались догадки фанатов о том, что пара уже обручена и готовится к свадьбе. Об этом пишет Daily Mail.

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26-летняя модель не так часто делится со своими подписчиками подробностями личной жизни и снимками с возлюбленным, так что вполне могла сохранить в тайне и помолвку с 25-летним Букером.

[ + – ] Новогодний уикенд Кендалл Дженнер

Официально свои отношения Кендалл и Девин подтвердили летом 2021, однако слухи о романе между ними ходили еще с 2020-го года. Они часто попадали в объективы папарацци, когда Кендалл приходила на матчи своего бойфренда. Позже она стала постить общие с ним снимки в своих соцсетях.

[ + – ] Кендалл Дженнер и ее бойфренд Девин Букер Фото: Instagram/kendalljenner

Тем временем у сестры Кендалл Ким Кардашьян в личной жизни кипят страсти, за которыми внимательно следят миллионы фанатов клана Кардашьян. 41-летняя Ким подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом и возвращение своей девичьей фамилии, а также закрутила роман с 28-летним комиком и известным ловеласом Питом Дэвидсоном. Почти бывший муж Ким Канье заявлял, что любой ценой вернет жену, однако сменил уже несколько девушек между попытками воссоединения семьи.

Напомним, на вечеринке к Хэллоуину Кендалл Дженнер появилась в наряде мертвой невесты.