Кендалл Дженнер показала свой костюм на Хэллоуин

Модель появится на вечеринке в наряде мертвой невесты, как она сообщила в подписи к фото

Кендалл Дженнер показала в Instagram cвою тематическую фотосессию к Хэллоуину. Модель выбрала в качестве вдохновения мультфильм Тима Бертона "Труп невесты".

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Кендалл надела белое нижнее белье, перчатки в сеточку, туфли на платформе из последней коллекции Dior и жемчужное ожерелье.

Фото: Instagram kendalljenner

Судя по всему, семейство Кардашьян-Дженнер готовится закатить шикарную вечеринку, и уже начали показывать снимки своих домов, украшенных к празднику.

А Кендалл стала первой, кто показала костюм. Снимки для фотосессии сделала ее подруга Дана Трипп.

Фото: Instagram kendalljenner

Ранее в этом месяце Кендалл поделилась еще одной фотографией на тему Хэллоуина со своими подписчиками в Instagram. На снимке она была в черном корсете, перчатках и чулках. А фото подписала фразой: "Пора задуматься о Хэллоуине".

А сестра Кендалл, Кайли Дженнер к празднику Дня Всех Святых представила линейку косметики в стиле "Кошмара на улице Вязов". В проморолике Кайли предстала перед зрителями совершенно обнаженной размазывая по телу жидкость, имитирующую кровь.

Фокус собрал все, что известно о Хэллоуине и историю того, как из языческого праздника он стал коммерчески выгодным мероприятием. А также выяснил, какой маникюр в трендах самого страшного праздника в году.