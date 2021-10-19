Коммерчески выгодный кошмар. Историки рассказали, как появился Хэллоуин и почему прижился
Как отмечают историки, любимая ночь страха — это результат более чем 2000-летнего религиозного и культурного взаимодействия.
В последнее время празднование Хэллоуина распространилось во многих странах, включая Украину. Однако этот праздник и многие, связанные с ним традиции, можно проследить как минимум за 2 тысячелетия, до кельтского праздника Самайн, пишет Discover Magazine.
Хэллоуин, история происхождения
31 октября в древней Британии и Ирландии был больше, чем повод для веселья и торжества. Для кельтов этот день знаменовал смену времени года, обозначающую границу между жизнью и смертью, земным миром и подземным.
Самайн наступал после сбора урожая перед холодными и голодными зимними месяцами. Историк Николас Роджерс из Йоркского университета описывает это время как период некого "сверхъестественного возрастания", предвещающий наступление зимы. Как верили кельты, в это время на пороге непроглядной тьмы, завеса, разделяющая миры людей и духов, приподнималась.
Считалось, что банши, эльфы и другие пугающие существа выходили из потустороннего мира и начинали бродить по земле. Стоит отметить, что банши в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии — особая разновидность фей, предвещающих смерть.
Для того, чтобы отогнать этих духов и скрыться от их внимания, сельские жители зажигали огромные костры, надевали звериные шкуры и маски, а также оставляли духам еду.
Кельтские жрецы, называемые друидами, также верили, что Самайн, знаменующий переход от одного сельскохозяйственного года к другому, помогал им пророчествовать о будущем. В целом, Самайн представлял собой краткий интервал времени, когда обычный порядок Вселенной приостанавливался.
Изменения, внесенные церковью
По иронии судьбы, хотя многие современные христиане осуждают Хэллоуин за проявление сатанизма, само его название происходит от католического праздника.
В 609 году 13 мая папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон, в результате чего 13 мая стал отмечаться как праздник всех святых. Позже, в середине VIII века, папа Григорий III изменил дату, чтобы она совпала с Самайном.
Многие историки считают, что по мере того, как церковь распространилась по всей Европе, она систематически вытесняла местные праздники в попытке ассимилировать язычников, находящихся под ее властью.
Таким образом, 1 ноября было посвящено Дню всех святых. Ночь, предшествовавшая этому — 31 октября, стала известна как канун Дня Всех Святых, название, сокращенное в конечном итоге до Хэллоуина.
Несколько веков спустя 2 ноября ознаменовали Днем всех усопших верных — возможностью помянуть умерших родных и близких, что хорошо сочеталось с давними обычаями кельтов в это время года.
Важно отметить, что история Хэллоуина цеплялась за многие старые традиции на протяжении всего этого религиозного смешения, и влияние Самайна никогда полностью не исчезало из нового христианского праздника.
"Кошелек или жизнь"
На протяжении всего Средневековья церемонии с огнем и маскарады продолжали сохраняться, хотя и возникали совершенно новые обряды. Например, выпрашивание сладостей у хозяев дома — "кошелек или жизнь" — обычай, уходящий корнями в средневековую практику.
Бедные горожане ходили от двери к двери, предлагая в обмен на еду помолиться за усопшие души. Они часто носили с собой вырезанные репы со свечами внутри, который предшествовали тыквенным фонарикам.
В последующие годы, особенно в Ирландии и Шотландии, это событие привлекло на улицы толпы озорных гуляк, которые любили подшучивать, особенно над ненавистными соседями. Имитируя злобных духов, группы молодых людей засоряли дымоходы, разоряли капустные грядки, выбивали двери и расшатывали ворота.
Хэллоуин тогда и сейчас
В конце XIX-го и начале XX-го веков, когда миллионы ирландских иммигрантов прибыли в Америку, популярность Хэллоуина резко возросла и на Западе. Однако не все люди это одобрили.
Многие пуритане считали этот праздник ненужной уступкой Антихристу, другие просто питали отвращение к буйству, вандализму и насилию, которое происходило в процессе торжества.
Власти пытались подавить это разгулье, что привело к появлению более мягкого варианта праздника, который мы наблюдаем сегодня. Именно с этого момента Хэллоуин созрел для коммерческой выгоды. Конфеты, костюмы и украшения начали открывать все больше возможностей для бизнеса.
31 октября — в разное время праздник урожая, поминовение усопших или ночь озорства, превратился в полноценный потребительский праздник. Но даже несмотря на это, история Хэллоуина все еще несет в себе отголоски более ранних форм, например, того же 2000-летнего праздника Самайн.
Отмечая этот праздник, мы отдаем (сознательно или нет) дань уважения верованиям и мировоззрениям давно ушедших групп людей, которые и сформировали эту традицию.
Стоит добавить, что тема Хэллоуина актуальна не только в реальной жизни, но и в кинематографе, где можно встретить как леденящие кровь ужастики, так и приятные для души и глаз мультфильмы. Список обязательных к просмотру атмосферных фильмов и мультфильмов на Хэллоуин:
- Серия фильмов "Хэллоуин". Джон Карпентер и Мустафа Аккад;
- "Труп невесты" (2005). Тим Бертон;
- "Коралина в стране кошмаров" (2009). Генри Селик;
- "Иствикские ведьмы" (1987). Джордж Миллер;
- "Семейка Аддамс" (1991 и 1993). Барри Зонненфельд;
- "Сонная Лощина" (1999).Тим Бертон;
- "Битлджус" (1988). Тим Бертон;
- "Дом — монстр" (2006). Гил Кинан;
- Серия мультфильмов "Монстры на каникулах". Геннди Тартаковски;
- "Ведьмы" (1990). Николас Роуг;
- "Дом странных детей мисс Перегрин" (2016). Тим Бертон;
- "Практическая магия" (1998). Гриффин Данн.