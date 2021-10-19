Коммерчески выгодный кошмар. Историки рассказали, как появился Хэллоуин и почему прижился

Как отмечают историки, любимая ночь страха — это результат более чем 2000-летнего религиозного и культурного взаимодействия.

В последнее время празднование Хэллоуина распространилось во многих странах, включая Украину. Однако этот праздник и многие, связанные с ним традиции, можно проследить как минимум за 2 тысячелетия, до кельтского праздника Самайн, пишет Discover Magazine.

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Хэллоуин, история происхождения

31 октября в древней Британии и Ирландии был больше, чем повод для веселья и торжества. Для кельтов этот день знаменовал смену времени года, обозначающую границу между жизнью и смертью, земным миром и подземным.

Самайн наступал после сбора урожая перед холодными и голодными зимними месяцами. Историк Николас Роджерс из Йоркского университета описывает это время как период некого "сверхъестественного возрастания", предвещающий наступление зимы. Как верили кельты, в это время на пороге непроглядной тьмы, завеса, разделяющая миры людей и духов, приподнималась.

[ + – ] Для того, чтобы отогнать этих духов и скрыться от их внимания, сельские жители зажигали огромные костры, надевали звериные шкуры и маски, а также оставляли духам еду

Считалось, что банши, эльфы и другие пугающие существа выходили из потустороннего мира и начинали бродить по земле. Стоит отметить, что банши в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии — особая разновидность фей, предвещающих смерть.

Для того, чтобы отогнать этих духов и скрыться от их внимания, сельские жители зажигали огромные костры, надевали звериные шкуры и маски, а также оставляли духам еду.

Кельтские жрецы, называемые друидами, также верили, что Самайн, знаменующий переход от одного сельскохозяйственного года к другому, помогал им пророчествовать о будущем. В целом, Самайн представлял собой краткий интервал времени, когда обычный порядок Вселенной приостанавливался.

[ + – ] Кельтские жрецы, называемые друидами, также верили, что Самайн, знаменующий переход от одного сельскохозяйственного года к другому, помогал им пророчествовать о будущем

Изменения, внесенные церковью

По иронии судьбы, хотя многие современные христиане осуждают Хэллоуин за проявление сатанизма, само его название происходит от католического праздника.

В 609 году 13 мая папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон, в результате чего 13 мая стал отмечаться как праздник всех святых. Позже, в середине VIII века, папа Григорий III изменил дату, чтобы она совпала с Самайном.

Многие историки считают, что по мере того, как церковь распространилась по всей Европе, она систематически вытесняла местные праздники в попытке ассимилировать язычников, находящихся под ее властью.

[ + – ] Фотография 1905 года: человек в костюме призрака в одной из сельских школ

Таким образом, 1 ноября было посвящено Дню всех святых. Ночь, предшествовавшая этому — 31 октября, стала известна как канун Дня Всех Святых, название, сокращенное в конечном итоге до Хэллоуина.

Несколько веков спустя 2 ноября ознаменовали Днем всех усопших верных — возможностью помянуть умерших родных и близких, что хорошо сочеталось с давними обычаями кельтов в это время года.

Важно отметить, что история Хэллоуина цеплялась за многие старые традиции на протяжении всего этого религиозного смешения, и влияние Самайна никогда полностью не исчезало из нового христианского праздника.

"Кошелек или жизнь"

На протяжении всего Средневековья церемонии с огнем и маскарады продолжали сохраняться, хотя и возникали совершенно новые обряды. Например, выпрашивание сладостей у хозяев дома — "кошелек или жизнь" — обычай, уходящий корнями в средневековую практику.

[ + – ] Традиционный ирландский фонарь из репы

Бедные горожане ходили от двери к двери, предлагая в обмен на еду помолиться за усопшие души. Они часто носили с собой вырезанные репы со свечами внутри, который предшествовали тыквенным фонарикам.

В последующие годы, особенно в Ирландии и Шотландии, это событие привлекло на улицы толпы озорных гуляк, которые любили подшучивать, особенно над ненавистными соседями. Имитируя злобных духов, группы молодых людей засоряли дымоходы, разоряли капустные грядки, выбивали двери и расшатывали ворота.

Хэллоуин тогда и сейчас

В конце XIX-го и начале XX-го веков, когда миллионы ирландских иммигрантов прибыли в Америку, популярность Хэллоуина резко возросла и на Западе. Однако не все люди это одобрили.

[ + – ] В конце XIX-го и начале XX-го веков, миллионы ирландских иммигрантов прибыли в Америку, в результате чего популярность Хэллоуина резко возросла и на Западе

Многие пуритане считали этот праздник ненужной уступкой Антихристу, другие просто питали отвращение к буйству, вандализму и насилию, которое происходило в процессе торжества.

Власти пытались подавить это разгулье, что привело к появлению более мягкого варианта праздника, который мы наблюдаем сегодня. Именно с этого момента Хэллоуин созрел для коммерческой выгоды. Конфеты, костюмы и украшения начали открывать все больше возможностей для бизнеса.

[ + – ] Белла Хадид в образе Лидии Дитц из фильма "Битлджус"

31 октября — в разное время праздник урожая, поминовение усопших или ночь озорства, превратился в полноценный потребительский праздник. Но даже несмотря на это, история Хэллоуина все еще несет в себе отголоски более ранних форм, например, того же 2000-летнего праздника Самайн.

Отмечая этот праздник, мы отдаем (сознательно или нет) дань уважения верованиям и мировоззрениям давно ушедших групп людей, которые и сформировали эту традицию.

Стоит добавить, что тема Хэллоуина актуальна не только в реальной жизни, но и в кинематографе, где можно встретить как леденящие кровь ужастики, так и приятные для души и глаз мультфильмы. Список обязательных к просмотру атмосферных фильмов и мультфильмов на Хэллоуин: