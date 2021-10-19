Комерційно вигідний кошмар. Історики розповіли, як з'явився Гелловін і чому прижився

Як відзначають історики, улюблена ніч страху — це результат більш ніж 2000-літнього релігійної та культурної взаємодії.

Останнім часом святкування Гелловіну поширилося в багатьох країнах, включаючи Україну. Однак це свято та багато пов'язаних із ним традицій можна простежити як мінімум за 2 тисячоліття, до кельтського свята Самайн, пише Discover Magazine.

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Гелловін, історія походження

31 жовтня в стародавній Британії та Ірландії було більшим, ніж привід для веселощів і торжества. Для кельтів цей день знаменував зміну пори року, що позначає кордон між життям і смертю, земним світом і підземним.

Самайн наступав після збору врожаю перед холодними і голодними зимовими місяцями. Історик Ніколас Роджерс із Йоркського університету описує цей час як період деякого "надприродного зростання", що передвіщає наступ зими. Як вірили кельти, в цей час на порозі непроглядної пітьми завіса, яка розділяє світи людей і духів, піднімалася.

[ + – ] Для того, щоб відігнати цих духів і сховатися від їхньої уваги, сільські жителі запалювали величезні багаття, надягали звірині шкури і маски, а також залишали духам їжу

Вважалося, що банші, ельфи та інші страшні істоти виходили з потойбічного світу і починали бродити по землі. Варто відзначити, що банші в ірландському фольклорі і в жителів гірської Шотландії — особливий різновид фей, які віщують смерть.

Для того, щоб відігнати цих духів і сховатися від їхньої уваги, сільські жителі запалювали величезні багаття, надягали звірині шкури і маски, а також залишали духам їжу.

Кельтські жерці, звані друїдами, також вірили, що Самайн, що знаменує перехід від одного сільськогосподарського року до іншого, допомагав їм пророкувати майбутнє. В цілому, Самайн був коротким інтервалом часу, коли звичайний порядок Усесвіту припинявся.

[ + – ] Кельтські жерці, звані друїдами, також вірили, що Самайн, що знаменує перехід від одного сільськогосподарського року до іншого, допомагав їм пророкувати майбутнє

Зміни, внесені церквою

За іронією долі, хоча багато сучасних християн засуджують Гелловін за прояв сатанізму, сама його назва походить від католицького свята.

У 609 році 13 травня папа Боніфацій IV освятив на честь Богородиці і всіх мучеників колишній язичницький храм Пантеон, в результаті чого 13 травня стало відзначатися як свято всіх святих. Пізніше, в середині VIII століття, папа Григорій III змінив дату, щоб вона збіглася з Самайном.

Багато істориків вважають, що в міру того, як церква поширилася по всій Європі, вона систематично витісняла місцеві свята в спробі асимілювати язичників, які перебувають під її владою.

[ + – ] Фотографія 1905 року: людина в костюмі привида в одній із сільських шкіл

Таким чином, 1 листопада було присвячено Дню всіх святих. Ніч, що передувала цьому, — 31 жовтня, стала відома як переддень Дня Всіх Святих, назва, скорочена в підсумку до Гелловіну.

Кілька століть потому 2 листопада ознаменували Днем всіх померлих вірних — можливістю пом'янути померлих рідних і близьких, що добре поєднувалося з давніми звичаями кельтів у цей час року.

Важливо відзначити, що історія Гелловіну чіплялася за багато старих традицій протягом усього цього релігійного змішання, і вплив Самайну ніколи повністю не зникав із нового християнського свята.

"Гаманець або життя"

Протягом всього Середньовіччя церемонії з вогнем і маскаради продовжували зберігатися, хоча і виникали абсолютно нові обряди. Наприклад, випрошування солодощів у господарів будинку — "гаманець або життя" — звичай, що йде корінням в середньовічну практику.

[ + – ] Традиційний ірландський ліхтар з ріпи

Бідні городяни ходили від дверей до дверей, пропонуючи в обмін на їжу помолитися за покійні душі. Вони часто носили з собою вирізані ріпи зі свічками всередині, які передували гарбузовим ліхтарикам.

У наступні роки, особливо в Ірландії і Шотландії, ця подія привернула на вулиці натовпи бешкетних гуляк, які любили жартувати, особливо з ненависних сусідів. Імітуючи злісних духів, групи молодих людей засмічували димоходи, розоряли капустяні грядки, вибивали двері та розхитували ворота.

Гелловін тоді і зараз

В кінці XIX-го і на початку XX-го століть, коли мільйони ірландських іммігрантів прибули до Америки, популярність Гелловіну різко зросла і на Заході. Однак не всі люди це схвалили.

[ + – ] В кінці XIX-го і на початку XX-го століть мільйони ірландських іммігрантів прибули до Америки, в результаті чого популярність Гелловіну різко зросла і на Заході

Багато пуританів вважали це свято непотрібною поступкою Антихристу, інші просто відчували огиду до буяння, вандалізму і насильства, яке відбувалося в процесі торжества.

Влада намагалася придушити це буяння, що призвело до появи м'якшого варіанту свята, який ми спостерігаємо сьогодні. Саме з цього моменту Гелловін дозрів для комерційної вигоди. Цукерки, костюми та прикраси почали відкривати все більше можливостей для бізнесу.

[ + – ] Белла Гадід в образі Лідії Дітц з фільму "Битлджус"

31 жовтня — у різний час свято врожаю, поминання покійних або ніч пустощів, перетворилося на повноцінне споживче свято. Але навіть незважаючи на це, історія Гелловіну все ще несе в собі відгомони більш ранніх форм, наприклад, того ж 2000-літнього свята Самайн.

Відзначаючи це свято, ми віддаємо (свідомо чи ні) данину поваги віруваннями та світогляду груп людей, які давно померли і сформували цю традицію.

Варто додати, що тема Гелловіну актуальна не тільки в реальному житті, але і в кінематографі, де можна зустріти як оглушливі фільми жахів, так і приємні для душі й очей мультфільми. Список обов'язкових до перегляду атмосферних фільмів і мультфільмів на Гелловін: