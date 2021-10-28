Кендал Дженнер показала свій костюм на Геловін

Модель з'явиться на вечірці у вбранні мертвої нареченої, як вона повідомила у підписі до фото.

Кендал Дженнер показала в Instagram свою тематичну фотосесію до Геловіна. Модель обрала як натхнення мультфільм Тіма Бертона "Труп нареченої".

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Кендалл одягла білу спідню білизну, рукавички в сіточку, туфлі на платформі з останньої колекції Dior і перли.

Фото: Instagram kendalljenner

Зважаючи на все, сімейство Кардаш'ян-Дженнер готується влаштувати шикарну вечірку, і вже почали показувати знімки своїх будинків, прикрашених до свята.

А Кендал стала першою, хто показала костюм. Знімки для фотосесії зробила її подруга Дана Тріпп.

Фото: Instagram kendalljenner

Раніше цього місяця Кендал поділилася ще однією фотографією на тему Геловіна зі своїми підписниками в Instagram. На знімку вона була в чорному корсеті, рукавичках і панчохах. А фото підписала фразою: "Час задуматися про Геловін".

А сестра Кендалл, Кайлі Дженнер до свята Дня Усіх Святих представила лінійку косметики у стилі "Кошмару на вулиці В'язів". У проморолику Кайлі постала перед глядачами абсолютно оголеною розмазуючи по тілу рідину, що імітує кров.

Фокус зібрав усе, що відомо про Геловін та історію того, як із язичницького свята він став комерційно вигідним заходом. А також з'ясував, який манікюр у трендах найстрашнішого свята у році.