Кендалл Дженнер показала свого бойфренда (фото)

Фанати підозрюють, що пара вже готується до весілля.

26-річна американська модель Кендалл Дженнер з клану Кардаш'ян поділилася зі своїми 210 мільйонами підписників в Instagram серією фото зі свого новорічного вікенду. На одному зі знімків вона показала свого бойфренда, американського баскетболіста Девіна Армані Букера. Оскільки на безіменному пальці хлопця фанати Кендалл помітили каблучку, що дуже нагадує каблучку для заручин, почалися здогадки фанатів про те, що пара вже заручена та готується до весілля. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Адже 26-річна модель не часто ділиться зі своїми підписниками подробицями особистого життя та знімками з коханим, тому могла зберегти в таємниці свої заручини з 25-річним Букером.

[ + – ] Новорічний вікенд Кендалл Дженнер

Офіційно свої відносини Кендалл та Девін підтвердили влітку 2021 року, проте чутки про роман між ними ходили ще з 2020-го року. Їх часто ловили папараці, Кендалл приходила на матчі свого бойфренда, а згодом почала ділитися спільними знімками з Девіном зі своїми мільйонами підписників.

[ + – ] Кендалл Дженнер та її бойфренд Девін Букер Фото: Instagram/kendalljenner

Тим часом у сестри Кендалл Кім Кардаш'ян в особистому житті киплять пристрасті, за якими уважно стежать мільйони фанатів клану Кардаш'ян. 41-річна Кім подала документи на розлучення з репером Каньє Вестом та повернення свого дівочого прізвища, а також закрутила роман з 28-річним коміком та відомим ловеласом Пітом Девідсоном. Майже колишній чоловік Кім Каньє заявляв, що за будь-яку ціну поверне дружину, проте змінив уже кілька дівчат між спробами возз'єднання родини.

Нагадаємо, на вечірці до Геловіну Кендалл Дженнер з'явилася на вечірці у вбранні мертвої нареченої.