Стало відомо, чому бойфренд Кендалл Дженнер не виходить з нею на публіку

Модель рідко ділиться фото зі своїм коханим.

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Бойфренд американської моделі та бізнесвумен Кендалл Дженнер, баскетболіст Девін Букер, рідко з'являється в соцмережах знаменитості. Стало відомо, чому пара не виходить разом на публіку та тримає своє особисте життя за кількома замками. Про це пише HollywoodLife.

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За словами інсайдерів, Кендалл та Девін так довго разом, оскільки поділяють бажання одне одного ховати своє кохання подалі від камер та журналістів. Закохана пара навіть не відвідає цьогорічний Met Gala — Кендалл позуватиме для фотографів на червоній доріжці сама.

"Як би Девін не хотів бути там, щоб підтримати Кендалл на Met Gala, не чекайте, що він з'явиться. Наразі Девін бореться з розтягненням підколінного сухожилля, через яке він був змушений пропустити останні кілька ігор плей-оф",— зазначило джерело, близьке до пари. Проте навіть якби баскетболіст був у хорошому здоров'ї, він усе одно пропустив би і цей публічний захід.

[ + – ] Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Зазначимо, що у 2022 Met Gala присвячено виставці Інституту костюма з американської моди під назвою "В Америці: антологія моди". А ведучими вечора стануть Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс, Реджина Кінг та Лін-Мануель Міранда.

Старша сестра Кендалл, 41-річна Кім Кардаш'ян, на відміну від 26-річної моделі не ховає своє щастя від публіки та планує прийти на цьогорічний Met Gala зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном.

Офіційно свої стосунки Кендалл Дженнер та Девін Букер підтвердили влітку 2021 року, проте чутки про роман між ними ходили ще з 2020-го року. Пару часто ловили папараці, модель приходила на матчі свого бойфренда, а згодом почала ділитися спільними знімками з ним у соцмережах.

Нагадаємо, на початку 2022 року Кендалл Дженнер поділилася фото зі своїм коханим. У Девіна підписники Кендалл помітили каблучку на безіменному пальці, тож пару запідозрили в заручинах.

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