Белла Хадід показала, як носити головний аксесуар осені 2022 (фото)
Знаменитість раніше неодноразово використовувала цей елемент гардеробу.
25-річна американська супермодель Белла Хадід показала, як носити головний аксесуар осені 2022. Знімками в новому образі зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 55 млн підписників.
Знаменитість палестинського походження постала в total-black аутфіті — шкіряній трендовій спідниці, топі без рукавів та з акцентними вирізами та чорних кросівках. Проте родзинкою жовтневого луку супермоделі став обідок — популярна пов'язка, яка доповнить практично будь-який ваш образ.
Окрім обідку, Белла Хадід надягла чорні окуляри та зібрала волосся у хвіст.
Обідок ідеально підійде для занять спортом, адже буде тримати ваше волосся в купі, вдало доповнить осінній образ для прогулянки чи романтичний аутфіт. Пов'язку можна носити як з розпущеним волоссям, так і з різноманітними зачісками, тому радимо звернути увагу на цей варіант аксесуару на осінь 2022.
Белла Хадід неодноразово виходила у світ у різнокольорових обідках, доповнюючи ними як образи для модних показів, так і повсякденні луки.
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