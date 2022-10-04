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Стиль життя

Белла Хадід показала, як носити головний аксесуар осені 2022 (фото)

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Знаменитість раніше неодноразово використовувала цей елемент гардеробу.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід показала, як носити головний аксесуар осені 2022. Знімками в новому образі зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 55 млн підписників.

Знаменитість палестинського походження постала в total-black аутфіті — шкіряній трендовій спідниці, топі без рукавів та з акцентними вирізами та чорних кросівках. Проте родзинкою жовтневого луку супермоделі став обідок — популярна пов'язка, яка доповнить практично будь-який ваш образ.

Окрім обідку, Белла Хадід надягла чорні окуляри та зібрала волосся у хвіст.

Белла Хадід

Обідок ідеально підійде для занять спортом, адже буде тримати ваше волосся в купі, вдало доповнить осінній образ для прогулянки чи романтичний аутфіт. Пов'язку можна носити як з розпущеним волоссям, так і з різноманітними зачісками, тому радимо звернути увагу на цей варіант аксесуару на осінь 2022.

Белла Хадід неодноразово виходила у світ у різнокольорових обідках, доповнюючи ними як образи для модних показів, так і повсякденні луки.

Белла Хадід на модному показі Fullscreen
Белла Хадід на модному показі
Фото: Соцмережі

Нагадаємо, Белла Хадід показала, як правильно носити штани на низькій посадці.

Також Фокус писав про ідеальний шкіряний тренч на осінь 2022, який раніше продемонструвала Белла Хадід.