Візажистка Ріанни розказала, як зробити контуринг обличчя за одну хвилину

Скульптурування обличчя залишається важливим етапом вдалого макіяжу.

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Зіркова візажистка Прісцилла Оно розповіла, як зробити ефектний контуринг обличчя за одну хвилину. Про це пише Glamour Magazine.

Експертка з макіяжу вважає, що скульптурування обличчя ще залишається важливим етапом вдалого мейкапу, проте у 2022 воно стало більш м'яким, ніж було раніше.

Основні етапи

Спочатку потрібно розігріти скульптурувальний стік на тильній стороні долоні, інакше він просто не виконає належно своєї функції.

Після цього Прісцилла Оно проводить ним по лінії вилиць та підборіддя. Також можна наносити його на скроні. Це допоможе трохи візуально звузити обличчя.

Розтушування. На цьому етапі використовуємо спонж, а не кісточку. За допомогою такого лайфхаку можна зекономити трохи часу.

Зворотній контуринг. Можна використати гострий кінець спонжа, щоб зробити обличчя більш рельєфним. Для цього наносимо тональний крем під місцями першопочаткового скульптурування. Це допоможе легше зробити вилиці та лінію підборіддя більш випуклими.

[ + – ] Роботи Прісцилли Оно

Таким чином за 60 секунд можна в домашніх умовах зробити вдалий контуринг обличчя.

До Прісцилли Оно звертаються найбільші зірки сучасності, як-то Ріанна чи Белла Хадід.

[ + – ] Ріанна

Нагадаємо, Ріанна у сукні з відвертим вирізом відвідала день народження свого бойфренда.

Також Фокус писав про те, як правильно носити бомбер восени 2022, на думку Ріанни.