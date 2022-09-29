Ріанна показала, як носити бомбер восени 2022 (фото)

Зірка сцени вийшла у світ зі своїм бойфрендом.

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34-річна американська співачка Ріанна показала, як носити бомбер восени 2022. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили на вулицях Нью-Йорка. Для виходу у світ зірка сцени барбадоського походження обрала атласний бомбер Raf Simons, чорну принтовану футболку та спортивні штани Balenciaga

Як аксесуари до вересневого аутфіту знаменитість додала темну кепку, срібні сережки та масивну лавандову вінтажну сумку Chanel. На ногах Рірі були білі кросівки Adidas з неоновими шнурівками. Волосся молода мама залишила розпущеним.

[ + – ] Новий вихід Ріанни

Зазначимо, що чорний бомбер Ріанни коштує 1 663 фунтів стерлінгів (понад 65 тисяч гривень).

Тим часом бойфренд та батько дитини Ріанни, американський репер A$AP Rocky обрав для виходу темно-зелений бомбер, синю футболку та білі принтовані вільні штани. На ногах музиканта були світлі масивні черевики.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна у Нью-Йорку

У травні 2022 34-річна Ріанна та її коханий вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, ім'я та обличчя якого наразі не розкривають громадськості. Після народження первістка співачка та музикант стали рідше з'являтися на публіці, проте за кілька місяців знаменитості повертаються до медійного життя.

Нагадаємо, Ріанна продемонструвала чоловічий джинсовий костюм за понад 70 тисяч гривень.

Також Фокус писав про нещодавній модний вихід Ріанни у стилі спорт-шик.