Рианна показала, как носить бомбер осенью 2022 (фото)

Звезда сцены вышла в свет со своим бойфрендом.

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34-летняя американская певица Рианна показала, как носить бомбер осенью 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили на улицах Нью-Йорка. Для выхода в свет звезда сцены барбадосского происхождения выбрала атласный бомбер Raf Simons, черную принтованную футболку и спортивные штаны Balenciaga

Как аксессуары к сентябрьскому аутфиту знаменитость добавила темную кепку, серебряные серьги и массивную винтажную лавандовую сумку Chanel. На ногах Рири были белые кроссовки Adidas с неоновыми шнуровками. Волосы молодая мама оставила распущенными.

[ + – ] Новый выход Рианны

Отметим, что черный бомбер Рианны стоит 1663 фунтов стерлингов (более 65 тысяч гривен).

Тем временем бойфренд и отец ребенка Рианны, американский рэпер A$AP Rocky выбрал для выхода темно-зеленый бомбер, синюю футболку и белые принтованные свободные брюки. На ногах музыканта были светлые массивные ботинки.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна в Нью-Йорке

В мае 2022 34-летняя Рианна и ее возлюбленный впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, имя и лицо которого пока не раскрывают общественности. После рождения первенца певица и музыкант стали реже появляться на публике, однако через несколько месяцев знаменитости возвращаются в медийную жизнь.

Напомним, Рианна продемонстрировала мужской джинсовый костюм за более чем 70 тысяч гривен.

Также Фокус писал о недавнем модном выходе Рианны в стиле спорт-шик.