Рианна вышла на публику в мужском джинсовом костюме за 73 тысячи гривен (фото)

Знаменитость вышла в свет в сине-желтом образе.

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34-летняя американская певица Рианна продемонстрировала тотал-деним образ более чем за 2 тысячи долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама сходила в Нью-Йорке на ужин со своими друзьями в стильном и комфортном образе для осени 2022. Артистка примерила ансамбль из денима — мужскую куртку и свободные джинсы от Balenciaga. Длинные черные волосы артистки были распущены и выпрямлены.

В качестве аксессуаров к сентябрьскому аутфиту певица добавила неоновые трендовые очки Bottega Veneta и темный клатч. На ногах Рианны были ярко-желтые туфли-лодочки Prada.

[ + – ] Рианна в Нью-Йорке

Отметим, что джинсовый костюм от Balenciaga, который продемонстрировала накануне Рири, стоит более двух тысяч долларов (около 73 тысяч гривен).

[ + – ] Образ Рианны

В мае 2022 Рианна впервые стала мамой. У пары музыкантов родился сын, имя и лицо которого пока не раскрыли публике. Несмотря на это, Рианна и Раким Мейерс (A$AP Rocky) до сих пор официально не женаты.

Напомним, 34-летняя Рианна посетила вечеринку по поводу открытия бренда виски ее возлюбленного в откровенном корсетном платье.

Также Фокус писал об идеальном спортивном костюме для осенних дней 2022, который накануне продемонстрировала Рианна.