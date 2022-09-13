Ріанна вийшла на публіку у чоловічому джинсовому костюмі за 73 тисячі гривень (фото)

Знаменитість вийшла у світ у синьо-жовтому образі.

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34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала тотал-денім образ за понад 2 тисячі доларів. Про це пише Daily Mail.

Молода мама сходила у Нью-Йорку на вечерю зі своїми друзями у стильному та комфортному образі для осені 2022. Артистка приміряла ансамбль з деніму — чоловічу куртку та вільні джинси від Balenciaga. Довге чорне волосся артистки було розпущене та випрямлене.

Як аксесуари до вересневого аутфіту співачка додала неонові трендові окуляри Bottega Veneta та темний клатч. На ногах Ріанни були яскраво-жовті туфлі-човники Prada.

[ + – ] Ріанна у Нью-Йорку

Зазначимо, що джинсовий костюм від Balenciaga, який продемонструвала напередодні Рірі, коштує понад дві тисячі доларів (близько 73 тисяч гривень).

[ + – ] Образ Ріанни

У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. У пари музикантів народився син, ім'я та обличчя якого поки не розкрили публіці. Попри це, Ріанна та Ракім Меєрс (A$AP Rocky) досі офіційно не одружені.

Нагадаємо, 34-річна Ріанна відвідала вечірку з приводу відкриття бренду віскі її коханого у відвертій корсетній сукні.

Також Фокус писав про ідеальний спортивний костюм для осінніх днів 2022, який напередодні продемонструвала Ріанна.