Ріанна вийшла у світ у відвертій корсетній сукні (фото)

Знаменитість не зраджує своєму провокативному стилю.

34-річна американська співачка Ріанна вийшла на публіку у відвертому total-black образі в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Молода мама сходила на побачення в один з барів Нью-Йорка зі своїм бойфрендом, американським репером A$AP Rocky. На зірці сцени в цей вечір була відверта корсетна сукня чорного кольору з глибоким декольте та піджак. На ногах знаменитості були темні напівпрозорі туфлі на підборах. Її волосся було розпущене та випрямлене, виділявся нещодавно зроблений трендовий чубчик.

Як аксесуари до аутфіту Ріанна обрала масивні кольє, сережки та клатч у тон основного наряду. А доповнив образ вечірній легкий макіяж.

[ + – ] Ріанна

Тим часом супутник артистки обрав для виходу більш зручний образ — яскравий світшот, вільні джинси та яскраво-червону кепку.

Як відомо, молоді батьки святкували в Сохо запуск власної лінійки віскі A$AP Rocky "Mercer + Prince".

[ + – ] Ріанна

У травні 2022 американська співачка вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, якого вони намагаються тримати подалі від громадськості та папараці.

Нагадаємо, Ріанна залишилася після вечірки та допомогла прибрати зал офіціантам.

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